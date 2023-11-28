"Hiç estetiğim" yok diyen Bensu Soral\'ın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi

Boynu Bükükler, Tatlı Küçük Yalancılar, İçerde, Cam Tavan, Tuzak ve Özel Ders gibi birçok projede yer alan güzel oyuncu Bensu Soral, yüzünün doğal olduğunu ve hiç estetik yaptırmadığını söyledi. Oyuncunun açıklamasının ardından yıllar önce çektirdiği pozlar yeniden gündeme geldi.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Geçtiğimiz günlerde çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen ünlü oyuncu "Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok" diyerek hakkında çıkan tüm iddiaları yalanlamıştı. Oyuncunun açıklamasının ardından yıllar önceki pozları ortaya çıktı. Dişlerini yaptıran oyuncunun dolgun yüzü ve ince dudakları dikkat çekti.

İşte Bensu Soral'ın estetiksiz hali...