Hiç Karabasan Gördün mü? ( Gerçek Olaylar )

Hayatınızda hiç karabasan gördünüz mü yada hissettiniz mi? Bu videoda karabasan hakkındaki gerçeklere ve olayı yaşayanların ses kayıtlarına şahit olacaksınız.

Hayatınızda hiç karabasan gördünüz mü yada hissettiniz mi? Bu videoda karabasan hakkındaki gerçeklere ve olayı yaşayanların ses kayıtlarına şahit olacaksınız.

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