Hiç Karabasan Gördün mü? ( Gerçek Olaylar )
1 saat önce
Hayatınızda hiç karabasan gördünüz mü yada hissettiniz mi? Bu videoda karabasan hakkındaki gerçeklere ve olayı yaşayanların ses kayıtlarına şahit olacaksınız.
Hayatınızda hiç karabasan gördünüz mü yada hissettiniz mi? Bu videoda karabasan hakkındaki gerçeklere ve olayı yaşayanların ses kayıtlarına şahit olacaksınız.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:16 Kaynak: Youtube
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