Hiç Kimse 5 Nisan'da Toy İzmir Ege Perla Sahnesi'nde!

Vol:5 Tiyatro'nun bellek üçlemesinin son oyunu olan Hiç Kimse, 05 Nisan'da Toy İzmir Ege Perla Sahnesi'nde seyircisi ile bulaşacak. Ömer Polat'ın yazıp yönettiği oyunda, kadın karakterleri Gizem Tataroğlu tek kişilik performansı ile canlandırıyor.

''Anımsadığım hiçbir şey yok. Annem, babam, çocukluğum.. Hiçbir şey anımsamıyorum. Sadece uzun bir çınlama sesi var kulağımın içinde. Çocukluktan kalan, çakıl taşı gibi bir ses. Kaçmalıyım. Burada bana ait hiçbir şey kalmadı. Her şey bu sınırın ardında. Bu sınırında ardında. Özgürlük.. Özgürlük.. Özgürlük.. Haydi Azerin, hazırlan topla kendini! Tekrar aydınlık olmayacak, ürkütücü ve boğucu bir karanlıkta sefil bir sessizlik olarak kalacaksın. Bu son şansın! ''

Hiç Kimse, nedeni belirsiz savaşlar yüzünden kaçmak zorunda kalan ve kökünden kopan kadınları hikayesini seyirci ile buluşturuyor. Oynanmaya başladığı ilk günden itibaren yoğun ilgi beğeni gören oyun 05 Nisan'da Toy İzmir Ege Perla Sahnesi'nde. Gizem Tataroğlu, İranlı şarkıcı Azerin, Balkan Göçmeni Nika, ve Ortadoğulu öğretmen Zilal karakterlerini canlandırıyor. Oyunu Ömer Polat kaleme aldı. Sahne tasarımı Memet Ali Zeren'e, özgün müzik tasarımı Sam Alty'e, afiş tasarımı ise Alpgiray Kelem'e ait.

''Aynaya bak, yüzüne bak. Başla ve sustur şu ahmakların sesini. Unutma sen bir komutan kızısın. Böyle davranmak sana hiç yakışmıyor.''

Köklerinden kopmuş kadınların hikayesine, seyirci Azerin'in gözünden şahitlik ediyor.

Bu oyun kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunuyor. Satılan her biletin 5 lirası, kız çocuklarının eğitimi için bağışlanmaktadır.

''Belki bir gün yüzmeyi öğrenirim bir balığın sırtında.''