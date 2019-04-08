Hiç Kimse Bu Sezon Son Kez Sahne'de

Göçmen kadınların hayatlarını konu alan tiyatro oyunun aynı zamanda kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunuyor. İzmir çeşitli sahnelerinden sergilenen oyun bu sezon son kez 16 Nisan salı akşamı sergilenecektir.

Göçmen Kadınların Hayatları Sahnede

Hiç Kimse oyunu Ömer Polat tarafından yazıldı ve yönetti. Tek kişilik oyunculuk performansı ise Gizem Tataroğlu sergiliyor. Oyunun müzikleri Sam Alty'e, sahne tasarımı Memet Ali Zeren'e ve Afiş Tasarımı Alpgiray Kelem'e ait.

''Ben buraya geldim elimde bir çanta. Abim başka şehre gitti. Nehrin oraya gittim. Sonra bu müzikhole geldim. Yugoslav gel buraya diyorlar, ses etmiyorum. Makedon baksana diyorlar cevap vermiyorum. Balkanım ben! Yugoslav, Makedon, Arnavut.. çok fazla kurcalarsan Türklükte çıkar. Aman neyse ne. Sahne çıkmama kaldı beş dakika. En iyi ben Nika olayım. Şarkıcı Nika. Kocakarının su perisi, sarı cibin üstünde şarkıcı Nika.''