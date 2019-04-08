Hiç Kimse Bu Sezon Son Kez Sahne'de
1 saat önce
'Hiç Kimse' adlı tiyatro oyunu sezonun son oyunun 16 Nisan Salı akşamı saat 20:00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi'nde sergileyecek.
Göçmen kadınların hayatlarını konu alan tiyatro oyunun aynı zamanda kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunuyor. İzmir çeşitli sahnelerinden sergilenen oyun bu sezon son kez 16 Nisan salı akşamı sergilenecektir.
Göçmen Kadınların Hayatları Sahnede
Hiç Kimse oyunu Ömer Polat tarafından yazıldı ve yönetti. Tek kişilik oyunculuk performansı ise Gizem Tataroğlu sergiliyor. Oyunun müzikleri Sam Alty'e, sahne tasarımı Memet Ali Zeren'e ve Afiş Tasarımı Alpgiray Kelem'e ait.
''Ben buraya geldim elimde bir çanta. Abim başka şehre gitti. Nehrin oraya gittim. Sonra bu müzikhole geldim. Yugoslav gel buraya diyorlar, ses etmiyorum. Makedon baksana diyorlar cevap vermiyorum. Balkanım ben! Yugoslav, Makedon, Arnavut.. çok fazla kurcalarsan Türklükte çıkar. Aman neyse ne. Sahne çıkmama kaldı beş dakika. En iyi ben Nika olayım. Şarkıcı Nika. Kocakarının su perisi, sarı cibin üstünde şarkıcı Nika.''
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:28 Kaynak: Bültenler
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