Son Dakika Haberleri: "Hiç kimse darbeyi aklından bile geçirmesin"
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"Hiç kimse darbeyi aklından bile geçirmesin"

50 dakika önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay "çatı" davasında açıklanan karara ilişkin, "İnşallah bu herkes için ibret olur ve bundan sonra hiç kimse Türkiye'de bırakın darbe yapmayı, darbeyi gerçekleştirmeyi, darbenin içinde olmayı, darbeyi aklından bile geçirmesin.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay "çatı" davasında açıklanan karara ilişkin, "İnşallah bu herkes için ibret olur ve bundan sonra hiç kimse Türkiye'de bırakın darbe yapmayı, darbeyi gerçekleştirmeyi, darbenin içinde olmayı, darbeyi aklından bile geçirmesin." dedi.
Küçükçekmece'de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelen Destici, partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.
Burada bir konuşma yapan Destici, Genelkurmay "çatı" davasında verilen kararı değerlendirdi.
Mahkemenin kanunlar çerçevesinde, önündeki yasalara bakarak ilgili cezaları verdiğini belirten Destici, "Milletimizin az da olsa yüreğine bir su serpildi. Özellikle 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri, bir kere daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum, onların yüreğine en azından bir nebze olsun su serpildi. Gazilerimizin yüreğine bir nebze olsun su serpildi." diye konuştu.
Destici, verilen kararlarla "Darbelere geçit yok." mesajının herkese verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Artık şu da net olarak gözüktü, Türkiye'de darbelere geçit yok. Millet bir kere geçit vermeyecek ve ondan sonra bu darbe girişiminde bulunanlar, bu rüyayı görenler, bu rüyalarını gerçeğe çevirmeye çalışanlar, işte bu gerçekle, 141 kez müebbet hapis gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. İnşallah bu herkes için ibret olur ve bundan sonra hiç kimse Türkiye'de bırakın darbe yapmayı, darbeyi gerçekleştirmeyi, darbenin içinde olmayı, darbeyi aklından bile geçirmesin."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:20 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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