"Hiç Kimse" İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Sahnelecek

Oyunda rol alan Gizem Tataroğlu etkileyici performansıyla göz dolduruyor. Oyunun özgün müzik tasarımı Yeni Zellandalı sanatçı Sam Alty'e, sahne tasarımı Memet Ali Zeren'e ve afiş tasarımı Alpgiray Kelem'e ait. Oynandığı günden itibaren seyircinin yoğun ilgisini kazanan Hiç Kimse, 21 Şubat 2019 Perşembe günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi'nde İzmirli seyirciyle buluşmaya devam ediyor. (İzmir NHKM ; Anafartalar Cad. No:18/20 OSKA Pasajı Kemeraltı/KONAK. Telefon: 0232 464 44 46)

Seyirci Yorumları: ''Göç hikayesini çok güzel anlatıyordu, herkes izlemeli.'' ''Çok anlamlı bir oyunudu. Oyunculuk performansı çok başarılıydı.'' ''Yüksek performans sergileyen başarılı bir oyuncu izledik.'' ''Değişik bir oyundu.'' ''Oyunu izlediğim için çok mutluyum. Hem metin hem oyunculuk performansı beni büyüledi. Dört kadının hikayesini tanıklık ettik, yabancılaştık. Herkese tavsiye ederim.''