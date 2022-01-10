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HİÇ KİMSEYE ALDIRMADILAR; 200 BİN LİRALIK MUSLUK ÇALDILAR - Son Dakika

HİÇ KİMSEYE ALDIRMADILAR; 200 BİN LİRALIK MUSLUK ÇALDILAR

10.01.2022 10:31

İSTANBUL'da 200 bin lira değerinde musluk çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da 200 bin lira değerinde musluk çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Son anda kendilerini fark eden iş yeri çalışanlarına rağmen rahat tavırlarını bozmayan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih, Aksaray mahallesinde 29 Aralık 2021 tarihinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameralarınca görüntülendiğin tespit etti.

Görüntülerde şüphelilerin iş yerinin önüne minibüsle geldikleri büyük bir rahatlık içinde içeri girerek çaldıkları eşyaları araçlarına taşımaya başladıkları görüldü. Bir süre sonra kulübeden çıkan güvenlik görevlisine rağmen kutuları taşımaya devam eden şüphelilerin daha sonra minibüse binerek hızla uzaklaştıkları görüldü.

Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Nedim B.(55), Yılmaz A.(28) ile Çağlar U.(31) gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada Başakşehir ve Esenler ilçelerinden çalındığı tespit edilen 200 bin lira değerinde musluk ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nedim B. ile Yılmaz A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çağlar U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HİÇ KİMSEYE ALDIRMADILAR; 200 BİN LİRALIK MUSLUK ÇALDILAR
HİÇ KİMSEYE ALDIRMADILAR; 200 BİN LİRALIK MUSLUK ÇALDILAR
HİÇ KİMSEYE ALDIRMADILAR; 200 BİN LİRALIK MUSLUK ÇALDILAR

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Hırsızlık, Aksaray, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HİÇ KİMSEYE ALDIRMADILAR; 200 BİN LİRALIK MUSLUK ÇALDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: HİÇ KİMSEYE ALDIRMADILAR; 200 BİN LİRALIK MUSLUK ÇALDILAR - Son Dakika
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