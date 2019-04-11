Son Dakika Haberleri: HİÇ Ödülleri 18 Nisan’da sahiplerini buluyor

HİÇ Ödülleri 18 Nisan’da sahiplerini buluyor

1 saat önce

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) alt markası Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri 7. kez sahiplerini buluyor.

HİÇ Ödülleri 18 Nisan’da sahiplerini buluyor, System.String[]
Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) alt markası Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri 7. kez sahiplerini buluyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:04 
Ekonomi
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