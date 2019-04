Hiç Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) alt markası Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri 7. kez sahiplerini buluyor.

Sektörel iletişimin artması ve meslek bilincinin gelişmesi adına ulusal çapta gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuz, her geçen yıl etkisini arttırıyor. BHİD Yönetimi, HİÇ Komite üyeleri ve basın mensuplarının katılımı ile 20 Aralık'ta düzenlenen basın toplantısıyla başlayan HİÇ süreci, 8 Mart'a kadar internet adresinden online olarak yapılan başvurular ile devam etti. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 30 Mart'ta birbirinden değerli jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile ödül sahipleri belirlendi.



Bu sürecin ardından başlayan heyecanlı bekleyiş 18 Nisan'da gerçekleştirilecek görkemli tören ile son bulacak. HİÇ Ödülleri'nin titiz bir çalışmanın eseri olduğunun altını çizen BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, "Gönüllülük esası ile çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. HİÇ Ödülleri Kasım ayında başlayan ve ödül töreni ile sona eren uzun bir maraton. Bu maratonda gönüllülük asası ile çalışan komite üyelerimizin yanında, jüri üyelerimiz ve tabi ki gecemizi gerçekleştirmemizi sağlayan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi" dedi.



HİÇ Ödülleri'ne başvuruların her yıl artmasını, sektörel bilincin gelişmesinede katkı sağlanması açısından önemsediklerini ifade eden Sönmezay, "Bursa'da başlayan yarışmamızın yıllar içerisinde ulusala açılması ve meslektaşlarımızın göstermiş oldukları ilgi, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Mesleğimize nitelik kazandırmanın yanı sıra kurumların birbirlerini daha yakından tanımasına, iletişim kanallarının gelişmesine vesile olan yarışmamızda her geçen yıl başvuru sayısı da artış göstermektedir. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen başvurularda bizleri bu süreçte oldukça heyecanlandırıyor. Bursa'mızın tanıtımı açısından da önemli bir adımdır" diye konuştu.



Başkan Sönmezay, 2013 yılında 18 proje ile başvuru yapılan HİÇ Ödülleri'ne 2018 yılında ise 78 proje ile başvuru yapılırken 2019 yılında 80 projenin üzerine çıktıklarını hatırlattı.



Jüri üyelerine de değinen Mustafa Sönmezay, projelerin bu yıl da yine mesleğin duayeni isimlerden oluşan güçlü bir jüri tarafından tarafsızca değerlendirileceğinin altını çizdi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

