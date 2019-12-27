'Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız': Amerikalı ünlüler esrar sektöründe markalaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız': Amerikalı ünlüler esrar sektöründe markalaşıyor - Son Dakika Dünya

'Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız': Amerikalı ünlüler esrar sektöründe markalaşıyor

6 saat önce

Kuzey Amerika'da büyüyen esrar sektörüne 2019 yılında pek çok ünlü isim yatırım yaptı. Geçtiğimiz sene sektöre giriş yapan isimler arasında ünlü müzisyen, aktör ve sporcular bulunuyor.

'Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız': Amerikalı ünlüler esrar sektöründe markalaşıyor, System.String[]

Kanada ve ABD'nin birçok eyaletinde esrar kullanımının yasallaşması ile Kuzey Amerika'da yaygınlaşan marihuana pazarına pek çok ünlü isim kendi markalarıyla yatırım yapıyor. Özellikle 2019 yılında birçok ünlü rap müzisyeni ve aktör, esrar sektörüne giriş yaptı.


Ünlü rap müzisyeni Lil Wayne, markası 'GKUA'yı 2 Aralık'ta duyurdu. Ürün, web sitesinde "Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız" sloganıyla tanıtıldı. Önceden sarılmış marihuanalı sigaralar ve benzer ürünlere Kaliforniya'daki eczanelerde ulaşmak mümkün.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:27 
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