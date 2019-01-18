Son Dakika Haberleri: Hiç Para Harcamadan Çerçeve Yapımı! - Doğadan Topladığım Malzemelerle Dıy Fikirleri 2

Hiç Para Harcamadan Çerçeve Yapımı! - Doğadan Topladığım Malzemelerle Dıy Fikirleri 2

1 saat önce

Herkese Merhaba! Bu videoda, doğadan topladığım malzemeler ve geri dönüşüm malzemeleriyle, hiç para harcamadan, çok kolay, harika bir kendin yap fikri verdim. Ağaç dallarıyla çerçeve yapımını anlattım. Bu video sayesinde, evde çerçeve yapmanın hiç de zor olmadığını göreceksiniz.

Herkese Merhaba! Bu videoda, doğadan topladığım malzemeler ve geri dönüşüm malzemeleriyle, hiç para harcamadan, çok kolay, harika bir kendin yap fikri verdim. Ağaç dallarıyla çerçeve yapımını anlattım. Bu video sayesinde, evde çerçeve yapmanın hiç de zor olmadığını göreceksiniz. İyi seyirler??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:07 Kaynak: Youtube

Fi, Genel
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