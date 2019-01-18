Hiç Para Harcamadan Çerçeve Yapımı! - Doğadan Topladığım Malzemelerle Dıy Fikirleri 2
1 saat önce
Herkese Merhaba! Bu videoda, doğadan topladığım malzemeler ve geri dönüşüm malzemeleriyle, hiç para harcamadan, çok kolay, harika bir kendin yap fikri verdim. Ağaç dallarıyla çerçeve yapımını anlattım. Bu video sayesinde, evde çerçeve yapmanın hiç de zor olmadığını göreceksiniz.
Herkese Merhaba! Bu videoda, doğadan topladığım malzemeler ve geri dönüşüm malzemeleriyle, hiç para harcamadan, çok kolay, harika bir kendin yap fikri verdim. Ağaç dallarıyla çerçeve yapımını anlattım. Bu video sayesinde, evde çerçeve yapmanın hiç de zor olmadığını göreceksiniz. İyi seyirler??
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:07 Kaynak: Youtube
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