Son Dakika Haberleri: Hiç prova yapmadan Atatürk portresi çizdiler
Son Dakika Güncel Hiç prova yapmadan Atatürk portresi çizdiler

Hiç prova yapmadan Atatürk portresi çizdiler

7 saat önce

Ceyhan Belediyesi'nin yaptığı organizasyon ile her kesimden ve her yaştan 1000 Ceyhanlının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda hiç prova yapılmadan Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi çizildi.

Hiç prova yapmadan Atatürk portresi çizdiler, System.String[]

Ceyhan Belediyesi'nin yaptığı organizasyon ile her kesimden ve her yaştan 1000 Ceyhanlının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda hiç prova yapılmadan Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi çizildi.


Daha önce Anıtkabir'de 6 bin kişi, İzmir'de 2 bin 500 kişinin günler süren çalışması ve onlarca kez prova yapılarak oluşturulan Atatürk portresi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın çağrısı ile Ceyhanlılar tarafından tek seferde gerçekleştirildi.


Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla 9 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar daha önce Türkiye'de yapılmamış bir organizasyona imza attı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan lise öğrencileri, ev hanımları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Ceyhan Belediyesi çalışanları ve her yaştan Ceyhanlı sabah saatlerinde Atatürk Portresi oluşturmak için Cumhuriyet Meydanı'nda yerini aldı.


Başkan Aydar: "Ceyhanlının Atatürk Sevgisi Doğuştan Provalı"


"Siyah Tişörtünü Giy Gel" sloganıyla sosyal medya hesaplarından Ceyhan halkına çağrıda bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, portrenin yapılmasından duyduğu mutluluğu; "Mustafa Kemal Atatürk sevgisi Ceyhan'ın caddelerinde, sokaklarında, evlerinde, taşında, toprağında, halkının yüreğinde, her köşesinde hiç azalmadan yaşar. Ceyhan halkının Atatürk'e olan bu sevgisini dünya duysun istedik. Atatürk portresinin yapılabilmesi için profesyonel bir ekibe ve günler süren provalara ihtiyaç olduğunu bilenler bilir. Ancak biz bu organizasyonun çağrısını sadece bir gün önce siyah tişörtünü giy, gel diyerek yaptık. Çünkü biz biliyoruz ki Ceyhan'ın Atatürk sevgisi doğuştan provalı. Ceyhanlı isterse tek seferde yapar. Nitekim de öyle oldu "sözleriyle ifade etti. - ADANA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadının beraat kararı istinafa taşıdı Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:42:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hiç prova yapmadan Atatürk portresi çizdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]