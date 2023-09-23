Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Lig'i rakiplerinden Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında Bochum'u 7-0'lık net bir skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 4. dakika Choupo Moting, 12, 54 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 29. dakikada De Light, 38. dakikada Leroy Sane, 81. dakikada Mathys Tel kaydetti.
Sezona fırtına gibi başlayan yıldız golcü Harry Kane, hat-trick yaparak ligdeki beşinci maçında 7. golünü atma başarısını gösterdi. 3 puanı alan Alman devi, liderliğini devam ettirdi.
Son Dakika › Futbol › Kane yine yıldızlaştı! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol attı - Son Dakika