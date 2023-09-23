Kane yine yıldızlaştı! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol attı - Son Dakika

Kane yine yıldızlaştı! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol attı

Son Güncelleme: 23.09.2023 19:36

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, Bochum'u 7-0 yendi. Alman devine Galibiyeti getiren golleri Choupo Moting, Harry Kane, De Light, Leroy Sane ve Mathys Tel attı. Özellikle İngiliz golcü Kane, hat-trick yaparak bu sezon ligdeki beşinci maçında 7. golünü attı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Lig'i rakiplerinden Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında Bochum'u 7-0'lık net bir skorla mağlup etti.

KANE HAT-TRICK YAPTI

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 4. dakika Choupo Moting, 12, 54 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 29. dakikada De Light, 38. dakikada Leroy Sane, 81. dakikada Mathys Tel kaydetti.

Hiç şakaları yok! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol bıraktı

LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜLER

Sezona fırtına gibi başlayan yıldız golcü Harry Kane, hat-trick yaparak ligdeki beşinci maçında 7. golünü atma başarısını gösterdi. 3 puanı alan Alman devi, liderliğini devam ettirdi.

Hiç şakaları yok! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol bıraktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Kane yine yıldızlaştı! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kane yine yıldızlaştı! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol attı - Son Dakika
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