Son dakika haber: Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı

22.04.2022 11:16
Son dakika haber: Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı

Son dakika habere göre Çalınan bir cep telefonuna, BTK raporuna göre hattını taktığı iddia edilen iş insanına, hırsızlık suçlamasıyla dava açıldı.

Çalınan bir cep telefonuna, BTK raporuna göre hattını taktığı iddia edilen iş insanına, hırsızlık suçlamasıyla dava açıldı. Aldığı maaşın, çalıntı telefondan 10 tane alabileceğini söyleyen A.A. 4 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı.

Olay, 14 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan'da bulunan Cumartesi Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazara alışveriş yapamaya giden D.Ç., telefonunun çantasında olmadığını fark etti. Eve giderek e-mail adresini kurtarmaya çalışan Çalık, kurtarma numarasının sonunun 03 ile bittiğini ve telefonunun Fatih'te olduğunu fark edince karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan rapor istendi. Gelen raporda telefona, A.A. isimli iş insanının hattını taktığı iddia edildi.

Gelişmenin ardından A.A.'ya, 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık' suçundan dava açıldı. A.A. gelişmeler üzerine yönetici pozisyonunda çalıştığı işinden oldu.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık A.A., "Söylenen hattı ben yaklaşık 10 yıldır kullanıyordum, hala kullanmaya devam ediyorum. Telefon numaramın müştekinin telefonunda nasıl kullanıldığını anlamıyorum. 14 Temmuz 2018 tarihinde telefon hattımı, kendime ait telefonumda kullanıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Cep telefonunu ben almadım. 2018 yılında da ben sıfır telefon kullanıyordum. Benim telefon numaram faturalı hattır" dedi.

"TELEFONUMUN NERDE OLDUĞUNU SORGULADIĞIMDA FATİH'TE BİR ADRESTE GÖZÜKÜYORDU"

Müşteki D.Ç. ise, "Olay tarihinde pazarda alışveriş yaptığım sırada telefonun çantamda olmadığını fark ettim. Ben pazara geldiğimde telefonumun çantamda olduğunu biliyordum ancak pazardan ayrılacağım esnada telefonumun çantamda olmadığını fark ettim. Eve geldiğimde e-mail hesaplarımı kurtarmaya çalıştığımda, kurtarma numarası olarak, sonu 03 ile biten cep telefonunun olduğunu gördüm. Yine telefonumun nerde olduğunu sorguladığımda Fatih'te bir adreste gözüküyordu. Sanıktan şikayetçiyim, zararım giderilmemiştir" diye konuştu.

4 YIL SONRA BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, olaydan 7-8 saat sonra çalınan telefonun HTS kayıtlarına göre sanığın hattının müşteki telefonuna takılarak 2 saat kullanıldığı tespit edildiği ancak sanığın üzerine atılı bulunan hırsızlık suçunu işlediğine dair bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi.

"BENİM MÜVEKKİLİM HIRSIZLIK SUÇU İLE YARGILANDIĞI İÇİN İŞTEN ÇIKARILDI"

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "A.A. bir maaşı ile çalınan telefonun aynısından alabilir, hatta 10 tane bile telefon alabilir. Çünkü yüksek bir maaş ile çalışıyor. Biz bunu mahkemeye sunduk. Savunmamızda bunları belirttik. Eksik yargılama yapıldı ve bunda polisin de hatası var. Polis müvekkilimin e-mail adresini tespit ederken, eksik tespit ediliyor. Benim müvekkilim hırsızlık suçu ile yargılandığı için işten çıkarıldı. Müvekkilim beraat aldığı için manevi tazminata başvuracağız çünkü mağdur edildik" şeklinde konuştu.

(Cihan Atik/İHA)

YORUMLAR
500
Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Kan donduran olay! Anneannesini boğarak öldürdü Kan donduran olay! Anneannesini boğarak öldürdü Eşini bodrum katında boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi Eşini bodrum katında boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Cep Telefonu, alışveriş, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:23:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement