Hiç tanımadığı bir adam, eşiyle yürüyen kadını belinden tutup kendine doğru çekti! Olayı fark eden koca tacizciyi tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Hiç tanımadığı bir adam, eşiyle yürüyen kadını belinden tutup kendine doğru çekti! Olayı fark eden koca tacizciyi tekme tokat dövdü

22.06.2022 13:54

Sarıyer'de kaldırımda eşiyle yürüyen bir kadın, hiç tanımadığı biri tarafından arkasından gelerek taciz edildi. Olayı fark eden koca ise eşine tacizde bulunan adamı tekme tokat dövdü. Çevredekilerin ayırmasıyla kavga sona ererken, tacizci de olay yerinden kaçtı. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan kadın, "Bir anda arkamda birisi böyle bam diye vurunca ben herhalde ayağı takıldı, bir şey oldu sandım ama adamın eli belimde. Bir anda sarıldı, beni kendine doğru çekti" dedi.

Sarıyer Merkez Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 16.30 sıralarında, Gülden Bozkurt, eşi ve bebeği ile caddede yürüyordu. Eşi ekmek alması için caddede duran Gülden Bozkurt'un arkasından yaklaşan bir kişi kadına sarıldı. Eşi Alparslan Bozkurt, şüpheliyi tekme tokat dövdü. Çevredekilerin ayırmak için araya girmesini fırsat bilen şüpheli kaçtı. Yaşananlar işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

"BELİME SARILDI, BENİ KENDİNE DOĞRU ÇEKTİ"

Gülden Bozkurt "Eşimle beraber yürüyüş yapıyorduk bu yolda. Normalde hep karşı yoldan giderdik ama bugün buradan geçelim dedik. Eşim, 'Çantamı evde unuttum senden para alayım' dedi. Cüzdanımı açtım on lira vereceğim, ekmek alıp gelecek karşıdan. Bir anda arkamda birisi böyle bam diye vurunca ben herhalde ayağı takıldı, bir şey oldu sandım ama adamın eli belimde. Bir anda sarıldı, beni kendine doğru çekti.

"BEN ÇARESİZ BİR ŞEKİLDEYİM"

O anda eşime baktım eşim bana baktı. Baktım ki eşim adamı dövmeye başladı. Ben sapık olduğunu anladım. Ben çığlık atınca çantacı beyefendi dışarı çıktı, eşimi tuttu. O anda çocuğum pusetin içinde uyuyor. Ben çaresiz bir şekildeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuğumu uykudan kaldırıp kucağıma alıp insanlardan yardım istemek zorunda kaldım.

"ONU ELİMDEN İYİ Kİ ALMIŞ"

Alparslan Bozkurt, "Eşimle beraber yürüyüşe çıktık. Buradan geçerken ekmek alalım dedik. Eşim elini çantasına atıp para çıkarttı, bana verecekti. Birden eşimin beline sarıldı. Ben de panik halinde ne oluyor dedim. Olayın taciz olduğunu anladım. Dövmeye başladım zaten burada. Sağ olsun Doğan abi koştu hemen geldi. Onu aldı elimden, iyi ki de almış zaten. Sonra zaten kaçtı." şeklinde konuştu.

"ÇOK FENA BİR OLAYDI"

Mahalle sakini Doğan Tek ise, "Bizim burada böyle olaylar çok yaşanır ama bu çok fena bir olaydı. Ben şurada kapının önünde dururken bir anda önümde oldu. Arkadaş hızlı hızlı geliyordu ileriden, giderken bir anda yengenin beline sarıldı. O anda zaten sağ olsun Alparslan kardeş Osmanlı tokadını yapıştırdı. Biz tam konuyu anlayamadık. O arada hanımı bağırmaya başlayınca ben gittim tuttum onu. Dedim ki 'dur adamı bırak' Oda 'abi bırak karımı taciz etti.' dedi. Karımı taciz etti deyince ben bıraktım zaten ama o ara adam kaçtı, iyi ki de kaçtı. Yoksa gerçekten bugün bu konuları konuşmuyorduk. Ama hak edene dersini vermek lazım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir daha tekrarı yaşanmaz" dedi.

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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NIN KURULUŞUNUN 40. YILDÖNÜMÜ  KUTLANDI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NIN KURULUŞUNUN 40. YILDÖNÜMÜ  KUTLANDI Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti
Kaynak: DHA

Bozkurt, Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hiç tanımadığı bir adam, eşiyle yürüyen kadını belinden tutup kendine doğru çekti! Olayı fark eden koca tacizciyi tekme tokat dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hiç tanımadığı bir adam, eşiyle yürüyen kadını belinden tutup kendine doğru çekti! Olayı fark eden koca tacizciyi tekme tokat dövdü - Son Dakika
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