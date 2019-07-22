Son Dakika Haberleri: Hiç tanımadığı kadını trenin önüne itip ölümüne neden oldu
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Hiç tanımadığı kadını trenin önüne itip ölümüne neden oldu

1 saat önce

ALMANYA'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Voerde kenti tren istasyonu, cumartesi sabahı dramatik bir olaya sahne oldu.

Hiç tanımadığı kadını trenin önüne itip ölümüne neden oldu, System.String[]
ALMANYA'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Voerde kenti tren istasyonu, cumartesi sabahı dramatik bir olaya sahne oldu.

Tren, istasyona girerken, peronda eşiyle beklemekte olan 34 yaşındaki bir kadını, hiç tanımadığı bir kişi trenin önüne itti. Trenin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırganı, ailesiyle birlikte istasyonda bekleyen Iraklı yakalayıp polise teslim etti. Polis, "Ona müteşekkiriz. Cesurca ve kahramanca hareket etti. Eğer saldırgan kaçsaydı, kimbilir daha neler yapardı" açıklamasını yaptı.

SİNSİ CİNAYET ARZUSU

28 yaşındaki Sırp asıllı Almanya doğumlu katil zanlısı Jackson B.'nin hırsızlık ve adam yaralama suçundan daha önce ceza giydiği ve para cezasıyla hapisten kurtulduğu ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası olan saldırgan hakkında Duisburg mahkemesi tutuklama kararı çıkardı. Saldırgan, sinsice ve cinayet arzusuyla adam öldürmekten tutuklandı.
Ren Vestfalya, Almanya, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:42 
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