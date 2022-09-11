En sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartmanıza olanak tanıyan Yui M30 ve M40 Maxifry Fritöz inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Yui M30 ve M40 Maxifry fritöz inceleme!

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Yui M40, 1800W gücü ile yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunuyor.

Üstün Japon teknolojisi özellikleri ile sevilen kızartma tiplerini çok az yağ ile pişmesini sağlıyor. Klasik fritözlerde pirişilen patates, sosis gibi yiyecekleri %90 oranında daha az yağlı pişiriyor.

10x ava dolaşım hızı ile verimini %40 artırıyor ve yiyeceklerin içindeki nemi hapsederek gevrek haline getiriyor. Airblock teknolojisi ile iki haznenin yemek kokusu ve tatları birbirine geçmiyor. 5+5 toplam 10 litrelik hazne ile 8 porsiyona kadar yemek yapılabiliyor.