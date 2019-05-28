Son Dakika Haberleri: Hiç yaşayamadığı çocukluğunu kızı Ela ile tadıyor

Hiç yaşayamadığı çocukluğunu kızı Ela ile tadıyor

1 saat önce

BURSA'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli olan Nevin Öztürk, doktorların doğum yapmasını çok riskli bulmasına rağmen 2015 yılında Ela ismini verdiği kız bebek sahibi oldu.

Hiç yaşayamadığı çocukluğunu kızı Ela ile tadıyor, System.String[]
BURSA'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli olan Nevin Öztürk, doktorların doğum yapmasını çok riskli bulmasına rağmen 2015 yılında Ela ismini verdiği kız bebek sahibi oldu. Öztürk, "Kızımla birlikte çocukluğumu yaşama şansına kavuştum. Çünkü ben yürüyemiyorum. Kızımla birlikte bu duyguları tadıyorum. Kızımın çocukluğunu, yaşayamadığım çocukluğum olarak görüyorum" dedi.
İnegöl'de yaşayan ve SMA hastalığı nedeniyle yürüme engeli olan Nevin Öztürk, Mahmut Öztürk (30) ile 2013 yılında evlendi. Tutkulu aşkın evlilikle sonuçlanmasının ardından hemen çocuk yapmaya karar veren Nevin Öztürk, doktorların doğum yapması halinde bebeğinin ve kendisinin ölüm riskinin olacağı uyarılarına rağmen çocuk sahibi olmaya karar verdi ve 2015 yılı Mart ayında Ela ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ve 4 yaşında olan Ela, annesinin en yakın destekçisi oldu.
'ÖNEMLİ OLAN RİSKLER DEĞİL ÖNEMLİ OLAN İNANMAK'
Yaşadıklarını anlatan Nevin Öztürk, "3 yaşında SMA hastası oldum. O günden bu yana yürüyemiyorum. 8 senelik birlikteliğin ardından eşimle 2013 yılında evlendik. Evlendikten sonra hamile kalmak için doktorlara gittim. Bazı doktorlar kabul etmedi beni. Hamileliğin ölüm riskinin olduğunu söylediler. Allah'a inanarak, hamile olmaya karar verdim. Kadın doğum doktoru İbrahim Yaşa, hamile kalabileceğimi söyledi. Hamilelik süreci böylece başladı. Çok güzel geçti hamilelik. Önemli olan riskler değil önemli olan inanmakmış. 7 ay sonra sağlıklı şekilde bebeğimi dünyaya getirdim. Doğumumda çok riskliydi. Sezaryen yöntemiyle kızımı dünyaya getirdim" dedi.
'KIZIMIN ÇOCUKLUĞUNU, YAŞAYAMADIĞIM ÇOCUKLUĞUM OLARAK GÖRÜYORUM'
Kızının çocukluğunun ona yaşayamadığı kendi çocukluğunu hissettirdiğini anlatan Öztürk, "Kızım olmadan önce ben dünyada yokmuşum, o olduktan sonra hayat yeniden başladı. Kızımla birlikte çocukluğumu yaşama şansına kavuştum. Çünkü ben yürüyemiyorum. Kızımla birlikte bu duyguları tadıyorum. Kızımın çocukluğunu, yaşayamadığım çocukluğum olarak görüyorum. Çok mutluyum. Ela benim hayatıma bir sürü şey kattı. Allah eksikliğini göstermesin. Evlat çok güzel bir şey. Benim yapabildiklerimle mutluyum. Sadece birazcık cesaret, birazcık da sabır gerekiyor. İnanıyorum ki, inandığınız zaman yarı yolda kalmıyorsunuz. Ben bunları başarmış ve kanıtlamış biri olarak söylüyorum. Her insan farklıdır ve her insan özeldir bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.
'ANNEMİ VE BABAMI ÇOK SEVİYORUM'
Nevin Öztürk'ün eşi Mahmut Öztürk ise "Rabbim Ela'yı bize nasip etti. Çok şükür ki çok mutluyuz. Her evlilikte olduğu gibi bazı sıkıntılarımız oluyor ama biz yılmadık ve yılmayacağız. İkinci çocuğu da tabi ki isteriz ama eşimin sağlık sorunlarından dolayı bu bizi kısıtlıyor, o yüzden nasip diyelim" dedi.
Genç çiftin çocukları Ela (4), "Annemi ve babamı çok seviyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Annemi ve bütün hastaları iyileştireceğim" dedi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:02 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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