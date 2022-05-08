HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika
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HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI

08.05.2022 15:27

ADANA'da dün polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde ağlarken bulduğu Dürdane Gültepe'nin (60), annesi, babası, çocukları ve hiç ziyaretçisi bulunmadığı için yaşadığı yalnızlığı anlatması, sosyal medyada yankı buldu.

ADANA'da dün polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde ağlarken bulduğu Dürdane Gültepe'nin (60), annesi, babası, çocukları ve hiç ziyaretçisi bulunmadığı için yaşadığı yalnızlığı anlatması, sosyal medyada yankı buldu. Ellerinde çiçeklerle Gültepe'yi ziyaret eden çok sayıda kişi, elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı.

Çınarlı Mahallesi 61013 Sokak'ta dün saat 09.00 sıralarında, duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden ağlama sesi duyan mahalleli polise haber verdi. Polis ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bir süre sonra kapıyı gözyaşları içerisinde açan Dürdane Gültepe, polis ekiplerini görünce duygulandığını söyledi. Gültepe, "Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuştu.

ELLERİNDE ÇİÇEKLERLE EVİNE GİTTİLER

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberi üzerine Dürdane Gültepe'nin durumu, sosyal medyada yankı buldu. Gültepe'nin yalnızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları, sabah erken saatlerden itibaren kendisini ziyaret etmeye başladı. Çok sayıda kişi ellerinde çiçeklerle Gültepe'nin evine gidip elini öptü, Anneler Günü'nü kutladı.

ANNESİZ BABASIZ OLDUĞUM İÇİN HEP AĞLARDIM

Bu defa mutluluktan gözyaşı döken Gültepe, "Dünden beri sağ olsunlar geliyorlar. Halimi hatrımı sordular, sohbet ettik. Çok mutlu oldum. Her bayramda her Anneler Günü'nde annesiz-babasız olduğum için hep ağlardım, mahsun geçerdi. Bugün de yanıma insanlar gelince duygusallaştım, ağladım da. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.

HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI
HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI

YORUMLAR
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Polisler, ihbar üzerine gittikleri evde hiç ziyaretçisi olmayan kadını ağlarken buldu Polisler, ihbar üzerine gittikleri evde hiç ziyaretçisi olmayan kadını ağlarken buldu KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HİÇ ZİYARETÇİSİ OLMADIĞI İÇİN AĞLARKEN BULUNAN KADINA ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika


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