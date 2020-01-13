"Hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak." - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak.' - Son Dakika

"Hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak."

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak."

(İHA)

AK Parti, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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