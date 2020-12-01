"Hiçbir denetimin olmadığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir" - Son Dakika

"Hiçbir denetimin olmadığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir"

01.12.2020 13:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu'na katıldı. Forumda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Erdoğan, "Bir süredir yükselmekte olan yeni medya araçları salgının ortaya çıkardığı tabloda daha da yaygınlık kazandı. Basında da dijitalleşme öne çıkmaya başladı. Geleneksel medyanın etkisini yitirdiğini söyleyemeyiz. İşin uzmanları tarafından TRT World Forum'unda yapılacak tartışmaların bize yeni ufuklar çizeceğini düşünüyorum. Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır. Sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla bu konuda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Sınırsız özgürlük başlığı altında denetimsiz bir alan oluşturularak yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriyor" dedi.

Siber zorbalık başta olmak üzere psikolojik ve sosyal sorunlara kapı aralıyor diye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mağdurlar çoğu zaman şikayetlerini ulaştırabilecekleri muhatap ya da hukuki mecra bulamıyor. Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor. Bu süredeki sorunları dile getiriyor kimsenin hukukun üstünde olmadığını söylüyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Özgürlük-güvenlik dengesiyle hareket ettik. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz. Temennimiz kendilerini hukukun dışında gören bu kurumların ülkemizin iyi niyetli çabalarına destek vermesidir. Aksi takdirde Türkiye her şart altında vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecektir. Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir" şeklinde konuştu.

"BİZİ ASIL ÜZEN, RENCİDE EDEN KUTSALLARIMIZA YÖNELİK SALDIRILARDIR"

Erdoğan, "(Uluslararası medya) Avrupa'daki olaylarda üç maymunu oynadılar. Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar. Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir" şeklinde konuştu.

Hiçbir denetimin olmadığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, TRT World, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Hiçbir denetimin olmadığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir' - Son Dakika


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