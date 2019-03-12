Son Dakika Haberleri: Hiçbir Deneyimi Olmayan Firma Konut Yapmasın"

Hiçbir Deneyimi Olmayan Firma Konut Yapmasın"

58 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müteahhitlerimizi sınıflandırdık, o sınıflar çerçevesinde artık herkes yapabildiği, teknik deneyimi neyse, o deneyim çerçevesinde iş yapsın istiyoruz.

Hiçbir Deneyimi Olmayan Firma Konut Yapmasın
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müteahhitlerimizi sınıflandırdık, o sınıflar çerçevesinde artık herkes yapabildiği, teknik deneyimi neyse, o deneyim çerçevesinde iş yapsın istiyoruz. Hiçbir deneyimi olmayan firma gidip, 3-5 bin konut yapmasın." dedi.

Kurum, Sabah Gazetesi tarafından Le Negresco Otel'de düzenlenen yemek öncesinde yaptığı konuşmada, hiçbir vatandaşın deprem riski altında yaşamasını istemediklerini, bu doğrultuda inşaat sektöründe kararlı şekilde yola devam ettiklerini belirtti.

Beton kalitesinin çiple takip edildiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Beton kalitesini, nerede ne zaman dökülmüş, bundan 20 sene sonra da o bilgiyi alabileceğimiz, erişebileceğimiz bir sistem haline getirdik. Örneğin Kartal'da yıkılan apartmanın beton kalitesini bugünden itibaren takip ediyor olabileceğiz. Daha oraya gitmeden herhangi bir depremde veya olası bir kazada, olay yerine gitmeden dahi dijital ortamda o betonun kalitesinin bilgisini alabileceğiz."

Emlak Bankasını yeniden faaliyete geçirdiklerini belirten Kurum, bankanın hem kentsel dönüşüm sürecine destek olacağını hem de ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacak fabrikaların açılmasına maddi destek sağlayacağını ifade etti.

"Hedef 250 bin konut yapmak"

Bakan Kurum, "Müteahhitlerimizi sınıflandırdık, o sınıflar çerçevesinde artık herkes yapabildiği, teknik deneyimi neyse o deneyim çerçevesinde iş yapsın istiyoruz. Hiçbir deneyimi olmayan firma gidip, 3-5 bin konut yapmasın. Eğer daha önce yaptıysa evet yapsın ama yapmadıysa da ilk önce ufak işlerle başlayıp oradan yürümesinde fayda var diye düşünüyoruz. Buna ilişkin düzenlemeyi yaptık." diye konuştu.

TOKİ tarafından 67 ilde yapılan 50 bin konut projesine ciddi başvuru olduğunu anlatan Kurum, "Başvuru 86 bine ulaştı. 2023 yılı hedefimiz, 250 bin konut yapmak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Sabah Gazetesi, Murat Kurum, Güncel
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