Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor - Son Dakika

Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor

27.10.2020 10:40
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor, System.String[]

Tunceli'de resim üzerine hiçbir eğitim almayan 43 yaşındaki Murat Ozan, sokak ressamlığının yanı sıra kentin doğal güzelliklerini de tablolarına yansıtarak sanatıyla dikkat çekiyor.

Tunceli'de resim üzerine hiçbir eğitim almayan 43 yaşındaki Murat Ozan, sokak ressamlığının yanı sıra kentin doğal güzelliklerini de tablolarına yansıtarak sanatıyla dikkat çekiyor.

43 yaşındaki Murat Ozan, lise yıllarında öğretmenleri ile çalışırken fark ettiği resim yapma yeteneğini hiçbir eğitim almadan geliştirerek sokak ressamlığı yapmaya başladı. Kent merkezindeki yol kenarında karakalemle ünlü yazar ve sanatçıların yanı sıra dileyenlerin de karakalem portrelerini çizen Ozan, Covid-19 nedeniyle işleri kısıtlanmasını da fırsata çevirerek şimdilerde eline aldığı şövalesiyle doğaya çıkarak mesleğini icra ediyor. Resmetmekten keyif aldığı yerlerin başında muhteşem bir görsellik sunan Munzur Vadisi Milli Parkı ve Munzur Çayı gelen Ozan, zamanının büyük bir bölümünü burada geçirmeye başladı.

"Hiçbir eğitim almadım"

Resim konusunda hiçbir eğitim almadığını aktaran Murat Ozan, "Resim konusundaki yeteneğimi lise yıllarında öğretmenlerimle çalışırken fark ettim. Onların da yardımıyla sürekli resim yapmaya başladım. Gün geçtikçe kentin güzelliklerini resmetmeye başladım. Doğada resim yapmamın sebebi şehrimin doğasının çok güzel olması. Zengin konulara sahip olması. Çok güzel ışığa ve gölgeye sahip" dedi.

"Korona günlerinde doğaya çıkmak güzel"

Sokakta resim yapmanın salgın nedeniyle bir anlamda kısıtlandığına değinen Ozan, "Bu sebeple doğaya çıkıp resim yapmak daha güzel oldu. Tabiatta resim çalışmanın ayrı güzelliği var. Dünyaca ünlü ressamlar doğada çalışıyorlar. Ayrıca Ekspresyonist bakış açısıyla doğayı birleştirdiğim için ayrı bir mutluluk. Doğa bulunmaz bir nimet. Burada sonbahar, ilkbahar ayrı bir gölge, ışık ve renk cümbüşüne sahip" diye konuştu.

Şimdiye kadar yaptığı eserlerle sergi açmayı düşündüğünü dile getiren Ozan, "İleride bir koleksiyon hazırlayarak buralara ulaşamayan insanlara resim sergisiyle ulaşmayı düşünüyorum. Ancak bu çalışmaları yapabilmem için belli imkanlara sahip olmam gerekiyor. Şu an boya ve fırça dahi oldukça pahalı" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor

Murat Ozan, Tunceli, Resim, Lise, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor - Son Dakika

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