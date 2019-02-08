Son Dakika Haberleri: Hiçbir Kahvaltı Mekanında Böylesini Bulamazsınız?tost Ekmeğinden Lezzetli Rulolar ?

Hiçbir Kahvaltı Mekanında Böylesini Bulamazsınız?tost Ekmeğinden Lezzetli Rulolar ?

1 saat önce

Klasik kahvaltı menülerinden sıkılmışsanız, öyle bir tarif olsun ki hem göz doldursun bir o kadar da kolay olsun diyorsanız, herkesten tam puan alacağınız Tost Ekmeğinden Rulolar Tarifini sizle de denemelisiniz.

Klasik kahvaltı menülerinden sıkılmışsanız, öyle bir tarif olsun ki hem göz doldursun bir o kadar da kolay olsun diyorsanız, herkesten tam puan alacağınız Tost Ekmeğinden Rulolar Tarifini sizle de denemelisiniz. İçerisindeki kaşar ve salamın eşsiz uyumu ile damaklarınızı şenlendirecek bu tarifi çok seveceksiniz. Özellikle hafta sonları tüm aile üyeleri evdeyken özenle hazırladığınız kahvaltı sofralarına yakışacak, dışarıda yemeye son dedirtecek bir tarif. İç malzemesini dilediğiniz gibi hazırlayabileceğiniz ruloları yapması oldukça da pratik. Daha çok tost, salata gibi tariflerde kullandığımız tost ekmeğinin bu farklı halini biz çok sevdik. Sizler de nasıl yapılır? diye merak ederseniz ve evlerinizde denemek isterseniz videomuzu izlemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:50 Kaynak: Youtube

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