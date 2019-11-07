Son Dakika Haberleri: "Hiçbir kırgınlığım yok"
Son Dakika Güncel 'Hiçbir kırgınlığım yok'

"Hiçbir kırgınlığım yok"

7 saat önce

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden yönetim kuruluyla istifa eden avukat Bilgehan Altaş, herhangi bir kırgınlığının olmadığını söyledi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden yönetim kuruluyla istifa eden avukat Bilgehan Altaş, herhangi bir kırgınlığının olmadığını söyledi.

Basın mensuplarıyla bir kafeteryada buluşan Altaş, iki gün önce yönetim kurulu üyeleriyle istifa dilekçelerini yazarak son toplantılarını yaptıklarını belirtti.

Yakında kongrelerin söz konusu olduğunu, kendisinin de yeniden aday olmayacağını daha önce açıkladığını ifade eden Altaş, yeni görev alacak arkadaşlarının önünü açmak için istifalarını genel merkeze sunduklarını dile getirdi.

AK Parti'nin bir üyesi olarak hizmetlerine devam edeceğini, ne görev verilirse de yapacağını vurgulayan Altaş, "Önceki gün yönetim kurulu üyeleri toplanarak istifa dilekçelerimizi yazdık, kararımızı da aldık yönetim olarak. Birlikte son toplantımızı yaptık. Artık bir Ak Partiliyim ama merkez ilçe başkanı değilim." dedi.

İl başkanlığına aday olup olmayacağı sorulan Bilgehan Altaş, "Mevcut bir il başkanı var. Şu anda benim bir talebim ve adaylığım yok. Böyle bir planlama olursa öyle bir şey olursa tensip buyrulursa aday olurum. Onun dışında mahalle yönetiminde görev almayı düşünüyorum. Eğer görev verilirse. Hiçbir kırgınlığın yok." şeklinde konuştu.

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Misyonerlik yaptığı iddia edilen din dersi öğretmeni açığa alındı
AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti" AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:54:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Hiçbir kırgınlığım yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]