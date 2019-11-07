"Hiçbir kırgınlığım yok"

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden yönetim kuruluyla istifa eden avukat Bilgehan Altaş, herhangi bir kırgınlığının olmadığını söyledi.

Basın mensuplarıyla bir kafeteryada buluşan Altaş, iki gün önce yönetim kurulu üyeleriyle istifa dilekçelerini yazarak son toplantılarını yaptıklarını belirtti.

Yakında kongrelerin söz konusu olduğunu, kendisinin de yeniden aday olmayacağını daha önce açıkladığını ifade eden Altaş, yeni görev alacak arkadaşlarının önünü açmak için istifalarını genel merkeze sunduklarını dile getirdi.

AK Parti'nin bir üyesi olarak hizmetlerine devam edeceğini, ne görev verilirse de yapacağını vurgulayan Altaş, "Önceki gün yönetim kurulu üyeleri toplanarak istifa dilekçelerimizi yazdık, kararımızı da aldık yönetim olarak. Birlikte son toplantımızı yaptık. Artık bir Ak Partiliyim ama merkez ilçe başkanı değilim." dedi.

İl başkanlığına aday olup olmayacağı sorulan Bilgehan Altaş, "Mevcut bir il başkanı var. Şu anda benim bir talebim ve adaylığım yok. Böyle bir planlama olursa öyle bir şey olursa tensip buyrulursa aday olurum. Onun dışında mahalle yönetiminde görev almayı düşünüyorum. Eğer görev verilirse. Hiçbir kırgınlığın yok." şeklinde konuştu.