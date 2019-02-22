Hiçbir Sanığa İndirim Uygulanmadı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 kişi hakkında verilen hükmün gerekçesini açıklayan mahkeme, durus¸malardaki tutumları, o¨rgu¨tsel tavır sergilemeleri, yargıyı yanıltma çabaları ve gerc¸ek anlamda pis¸manlık go¨stermemeleri nedeniyle...

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 kişi hakkında verilen hükmün gerekçesini açıklayan mahkeme, durus¸malardaki tutumları, o¨rgu¨tsel tavır sergilemeleri, yargıyı yanıltma çabaları ve gerc¸ek anlamda pis¸manlık go¨stermemeleri nedeniyle sanıkların hiçbiri hakkında takdiri indirim uygulanmadığını bildirdi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanıklardan I·lhami Balı'nın terör örgütü DEAS¸'ın yo¨neticileri arasında yer aldığı ve "Ebubekir" kod adıyla örgütün Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.



Gerekçeli kararda, Balı'nın yardımcısı "Ebu Enes" kod adlı sanık Deniz Bu¨yu¨kc¸elebi, Tu¨rkiye-Suriye sınır sorumlusu olarak gösterildi.



Karara göre, sanıklardan Edremit Tu¨re, sorus¸turma as¸amasında o¨lu¨ ele gec¸irilen Yunus Durmaz ile o¨rgu¨tu¨n Gaziantep yapılanmasını kurdu. "Ebu Huzeyfe" veya "Huzeyfe" kod isimlerini kullanan I·brahim Halil Alc¸ay, o¨rgu¨tu¨n istihbarat is¸lerinde yer aldı.



Sanıklardan Resul Demir, o¨rgu¨tu¨n araç alma, satma ve devir is¸lemlerini yu¨ru¨ttu¨. Sanık Yakub S¸ahin, "Kundi", "Ko¨ylu¨" ve "Danyal" kod isimlerini kullandı, o¨rgu¨t yo¨neticileri ve o¨rgu¨t mensupları arasındaki telefon ve mesaj irtibatını sagˆladı. Demir, Suriye sınırından gelecek o¨rgu¨t mensuplarının takibini de yaptı.



"Davud" kod adını kullanan sanık Hakan S¸ahin, Gaziantep ve digˆer illerde o¨rgu¨t adına eylem yapılacak kis¸i ve kurulus¸lara ilis¸kin istihbarat faaliyetini yürüttü.



"Ebu Meryem" ve "Ebu Bera" kod isimiyle sanık Abdulmu¨btalip Demir, o¨rgu¨tu¨n kullanacagˆı depoların bulunması, eylemlerde kullanılacak malzemelerinin depolanması ve canlı bomba yeleklerinin hazırlanması is¸lerini gerçekleştirdi.



Sanık Hu¨seyin Tunc¸, bomba yapımında kullanılan patlayıcı madde ile digˆer malzemelerin satın alınması ve taşınması işlemini yaptı. Sanık Metin Akaltın, "Ebu Eymen" ve "Kasap Bedo" kod isimlerini kullandı, örgüt yöneticisi Yunus Durmaz'ın verdigˆi is¸leri takip etti, o¨rgu¨t faaliyetlerinin tertibinden sorumlu oldu.



"Muhammed Fatih" kod adını kullanan sanık Talha Gu¨nes¸, o¨rgu¨tu¨n eylemlerde kullandıgˆı bombalı patlayıcı du¨zenekleri ve el yapımı bombaların hazırlanması is¸lerini yürüttü.



Yunus Durmaz'ın kardeşi olan sanık Hacı Ali Durmaz, Yunus Durmaz tarafından verilen go¨revleri yerine getirdi. Haci Ali Durmaz, Suriye'de askeri eğitim aldı, çatışma bölgelerinde bulundu.



Suriye'den onay istediler



Örgu¨tu¨n Gaziantep sorumlusu Yunus Durmaz, Ankara Garı önündeki terör saldırısından önce, o¨rgu¨t mensupları Hakan S¸ahin ve I·brahim Halil Alc¸ay ile haklarında yakalama kararı c¸ıkartılan bazı o¨rgu¨t mensuplarını, DEAŞ hedefleri dogˆrultusunda eylem hazırlıkları yapmak u¨zere farklı s¸ehirlere go¨nderdi.



1 Kasım 2015'teki genel sec¸imlerden önce sansasyonel nitelikte eylem hazırlığı yapan örgüt, Yunus Durmaz emir ve talimatları dogˆrultusunda patlayıcı ve silah depolamaya başladı. Patlayıcı temini ve depolanması işini Halil I·brahim Durgun, Yakup S¸ahin, Hu¨seyin Tunc¸, Metin Akaltın ve Abdu¨lmutalip Demir yürüttü. Eylemlerde kullanılmak u¨zere sanık Resul Demir tarafından otomobiller alındı.



Yunus Durmaz, o¨rgu¨t yo¨netimiyle yazıs¸malarında Ankara Sıhhiye'deki Emek, Barıs¸ ve Demokrasi mitingine canlı bomba saldırısı yapılması konusunda bilgiler verdi, eylem için onay istedi.



Durmaz, sanık Hakan S¸ahin'i 7 Ekim 2015'te istihbarat c¸alıs¸maları ve canlı bombaların s¸ehir merkezinde bırakılacagˆı bo¨lgelerin tespiti için Ankara'ya gönderdi. Sanıklar Abdulmu¨btalip Demir ve Talha Gu¨nes¸ de patlayıcı du¨zenekleri ve bombaların hazırlanması, canlı bomba yeleklerine yerles¸tirilmesi is¸lemlerini yürüttü. Metin Akaltın da depo ve hücre evleri arasında patlayıcı yapımında kullanılacak maddelerin taşınmasını sağladı.



Canlı bombalar Yunus Emre Alago¨z ile kimligˆi tespit edilemeyen Suriye uyruklu o¨rgu¨t u¨yesi, sanık Deniz Bu¨yu¨kc¸elebi tarafından Suriye sınırından Tu¨rkiye'ye go¨nderildi. Canlı bomba olacak o¨rgu¨t u¨yeleri, Yunus Durmaz ve Halil I·brahim Durgun tarafından kars¸ılanarak Gaziantep Gu¨neykent Mahallesi'ndeki hücre evine yerleştirildi.



Sanıklar Hacı Ali Durmaz,

Abdulmu¨btalip Demir ve Metin Akaltın, eylem gu¨nu¨ne kadar hu¨cre evindeki canlı bombaların ihtiyac¸larını kars¸ıladı.



Suriye'deki o¨rgu¨t yo¨netiminden 9 Ekim 2015'te eylem ic¸in kesin onay geldi.



Canlı bomba eylemcileri Yunus Emre Alagöz ile Suriyeli örgüt üyesi, sanıklar Hacı Ali Durmaz ve Abdulmu¨btalip Demir tarafından evden çıkarılıp 9 Ekim 2015 günü saat 22.20'de Halil I·brahim Durgun'un kullandıgˆı 34 DM 8574 plakalı araca bindirildi.



Sanık Yakub S¸ahin, 27 AVH 70 plakalı arac¸la o¨ncu¨ olarak, Halil I·brahim Durgun da 34 DM 8574 plakalı arac¸la S¸ahin'i takiben Ankara'ya geldi.



Halil I·brahim Durgun, saat 09.15 sıralarında canlı bomba eylemcilerini Konya yolunun paralelinde bulunan 1271. Sokagˆa bıraktı. Yunus Emre Alago¨z ve kimligˆi tespit edilemeyen Suriyeli o¨rgu¨t u¨yesi, 06 T 2046 plakalı ticari taksiyle TBMM önüne geçti. Saldırganlar bir su¨re yu¨ru¨du¨kten sonra saat 09.30 sıralarında 06 T 7483 plakalı ticari taksiye bindi ve saat 09.57'de Kazım Karabekir Caddesi ulas¸tırma kavs¸agˆında araçtan indi.



Ankara Tren Garı o¨nu¨ndeki toplulugˆun bulundugˆu tarafa dogˆru yaya olarak gelen saldırganlar, üzerlerindeki bombaları, kortej hazırlığı yapan topluluk ic¸erisinde saat 10.04'te pes¸ pes¸e patlattı.



Takdiri indirim yok



Gerekçeli kararda, sanıklar Yakub S¸ahin, Hakan S¸ahin, Hacı Ali Durmaz, I·brahim Halil Alc¸ay, Resul Demir, Hu¨seyin Tunc¸, Talha Gu¨nes¸, Abdulmu¨btalip Demir ve Metin Akaltın'ın DEAS¸ u¨yesi oldukları, o¨rgu¨tu¨n amac¸ları ile o¨rgu¨t yo¨neticilerinin emir ve talimatları dogˆrultusunda eylemi planlayan Yunus Durmaz'ın emriyle, fikir ve irade birligˆi ic¸erisinde hareket ederek Ankara Tren Garı o¨nu¨ndeki tero¨r saldırısını du¨zenledikleri bildirildi.



Kararda, DEAS¸ u¨yesi olan bu sanıkların, o¨rgu¨t faaliyeti kapsamında du¨zenledikleri canlı bomba saldırısı nedeniyle anayasal du¨zeni degˆis¸tirmeye tes¸ebbu¨s, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suc¸larını is¸lediklerinin sabit go¨ru¨ldu¨gˆü ve bunlardan ayrı ayrı cezalandırıldıkları kaydedildi.



Yakub S¸ahin, Hu¨seyin Tunc¸, Abdulmu¨btalip Demir, Metin Akaltın ve Burak Ormanogˆlu'nun o¨rgu¨tu¨n Gaziantep sorumlusu Yunus Durmaz'ın emir ve talimatlarıyla o¨rgu¨t tarafından yasa dıs¸ı yollardan temin edilen kimyasal patlayıcılar ile bomba yapımında kullanılan malzemeleri Halil I·brahim Durgun'un sorumlulugˆunda bulunan o¨rgu¨te ait depo ve hu¨cre evlerine nakledip sakladıkları belirtilen kararda, sanıkların "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmalarının adil ve zorunluğu görüldüğü vurgulandı.



Taşındıkları eve valizle silah getiren sanıklar Burak Ormanogˆlu ve Metin Akaltın ile evlerindeki aramada silah bulunan Hakan ve Burak Şahin, ilgili kanuna muhalefet suçundan da cezalandırıldı.



Hakkında tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak suc¸undan cezalandırılması ic¸in kamu davası açılan Erman Ekici'nin eylemlerinin silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ yo¨netmek suc¸unu olus¸turdugˆuna kanaat getiren mahkeme, gerekçeli kararında sanığın TCK'nin silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ yo¨netmek suc¸unu düzenleyen maddesinden alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasının adil ve zorunlu go¨ru¨ldüğünü bildirdi.



Sanıklar Burak Ormanogˆlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Barac¸, Yakup Karaogˆlu, Nihat U¨rkmez, Esin Altıntugˆ (Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz, örgütün ideolojisini benimseyip bu dogˆrultuda faaliyet yürüttükleri sabit go¨ru¨ldu¨gˆu¨nden "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olmak" suc¸undan cezalandırıldı.



Gerekçeli kararda, durus¸malardaki tutum ve davranıs¸ları, o¨rgu¨tsel tavır sergilemeleri, yargılamayı uzatma ve yanıltma c¸abaları, gerc¸ek anlamda pis¸manlık go¨stermemeleri nazara alınarak, sanıklar hakkında takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.



Dosyaları ayrıldı



Gerekçeli kararda, I·lhami Balı, Deniz Bu¨yu¨kc¸elebi, Edremit Tu¨re, Savas¸ Yıldız, Hasan Hu¨seyin Ugˆur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Gu¨nes¸, Cebrail Kaya, O¨mer Deniz Du¨ndar, Muhammed Zana Alkan, Walentina Slobodjanjuk, Mustafa Delibas¸lar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere ve Yakup Selagˆzı hakkında sorus¸turma as¸amasında yakalama kararı ve yoklugˆunda tutuklama kararı c¸ıkarıldıgˆı ancak bu¨yu¨k kısmı yurt dıs¸ına kac¸an bu sanıkların bugu¨ne kadar yakalanmalarının mu¨mku¨n olmadıgˆı anlatıldı.



Söz konusu sanıklar için kırmızı bu¨lten c¸ıkartılarak I·nterpol vasıtasıyla uluslararası du¨zeyde aranmaları ic¸in Adalet Bakanlıgˆı Uluslararası Hukuk ve Dıs¸ I·lis¸kiler Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne mu¨zekkere yazıldığı bildirilen kararda, dosyanın karar aşamasına gelmesi nedeniyle bu sanıklar hakkındaki davaların tefrikine ve yargılamanın ayrı bir esas u¨zerinden yu¨ru¨tu¨lmesine karar verildiği kaydedildi.



Gaziantep'te güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışma sırasında üzerindeki bomba tertibatını infilak ettirerek ölen sanık Mehmet Kadir Cebael hakkındaki kamu davaları ise düşürüldü.



Mahkemenin hükmü



Mahkeme, yakalanamayan sanıklar İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walentina Slobodjanjuk, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı hakkındaki davayı ayırmış, 16 Ekim 2016'da ölen Mehmet Kadir Cebael hakkındaki davayı düşürmüştü.



Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmübtalip Demir ve Metin Akaltın'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer, "silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürmek" suçundan da maktul sayısı kadar olmak üzere toplam 100'er kez olmak üzere 101'er defa ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, aynı sanıklara 391 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 557'şer yıl hapis cezası verilmişti.



Sanıklar Yakub Şahin, Hüseyin Tunç, Abdulmübtalip Demir, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu "patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 10'ar yıl, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay, Hakan Şahin aynı suçtan 3 yıl, Yakub Şahin ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç ve Yakup Karaoğlu "silahlı terör örgütüne üye oldukları" gerekçesiyle 12'şer, Esin Altıntuğ (Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz ise aynı gerekçeyle 7 yıl 6'şar ay, Erman Ekici ise "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapse mahkum edilmişti.



Mahkeme tutuklu sanıklar Hatice Akaltın, Esin Altıntuğ, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, Abdulmübtalip Demir, Talha Güneş, Erman Ekici, Yakup Karaoğlu, Metin Akaltın, Burak Ormanoğlu, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Abdulhamit Boz'un mevcut durumunun devamına hükmetmişti.

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