Hiçbir şey bulamayınca bozuk para kutusunu aldı - Son Dakika
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Hiçbir şey bulamayınca bozuk para kutusunu aldı

27.06.2022 10:37
Hiçbir şey bulamayınca bozuk para kutusunu aldı

Antalya'da bir işletmeye gelerek çekmecede bulunan bozuk paraları krom kutusu ile birlikte alan hırsızın davranışları, işletme personelini aratmadı.

Antalya'da bir işletmeye gelerek çekmecede bulunan bozuk paraları krom kutusu ile birlikte alan hırsızın davranışları, işletme personelini aratmadı. Hırsızın rahat tavırları karşısında şaşkınlık yaşayan iş yeri sahibi ise, "Ben bile iş yerime geldiğim zaman sandalyemi alıp oturamıyorum. Kendisi çok rahat bir şekilde sigara ve çakmağı ile oturuyor" sözleri ile şaşkınlığını anlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işletmeye gelen bir kişi önce kısa süreli etrafı gözetledi. Daha sonra ise çekmecenin yanına bir sandalye çekerek oturdu. Bu sırada ayak ayak üstüne atan, sigara içen hırsızın rahat tavırları adeta çileden çıkardı. Bir süre sonra kasada bulunan çekmeceyi açan hırsız kağıt para bulamayınca krom kutu içerisinde bulunan bozuk paraları aldı.

İŞ YERİ SAHİBİ İSE GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi işletmeden uzaklaşarak izini kaybettirdi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızın, personel çalışanını aratmadığı görüldü. Güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi ise gördükleri karşısında şoke oldu.

"BEN BİLE İŞ YERİME GELDİĞİM ZAMAN SANDALYEMİ ALIP OTURAMIYORUM"

Yaşanılanları anlatan iş yeri sahibi Onur Deniz, "Vatandaş sabah saatlerinde geliyor. Bizde çalışan bir personel gibi sandalyesini çekip oturuyor. Oturma görüntüsü veriyor. Ardından kasamızın çekmecesini açıyor. Bozuk para kutusunu alıyor. Sonra ayrılıyor. Ben bile iş yerime geldiğim zaman sandalyemi alıp oturamıyorum. İşe başlıyoruz. Kendisi çok rahat bir şekilde sigara ve çakmağı ile oturuyor. İş yeri sahibi gibi de çekip gidiyor. 10-15 TL vardı. Çaldığı kutu krom. Çaldığı paralardan daha değerli, kutu 80 TL değerinde. Ben üzerine 30 TL para da vermeye hazırım kutuyu getirsin" dedi.

(Ertuğrul Gün - İHA)

YORUMLAR
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Antalya'da sahiller doldu Antalya'da sahiller doldu
Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hiçbir şey bulamayınca bozuk para kutusunu aldı - Son Dakika

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