Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı - Son Dakika
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Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı

24.07.2022 18:13

Antalya'da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

- Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı

2 farklı hırsızlık olayının faili tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Hırsızlıktan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı ve bir apartmanın giriş kısmında uzatma kablosu çalındı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayının failini tespit etti. Yapılan çalışmalarda E.Y, yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvelik kamerasına yakalaandı

Motosiklet hırsızlığının ardından bir apartmanda güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık zanlısının, binaya girdikten sonra köşe bucak çalacak bir şey aradığı, bulamayınca da çıkarken uzatma kablosunun aldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı - Son Dakika
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