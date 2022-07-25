Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı - Son Dakika
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Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı

25.07.2022 01:15
Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı

Antalya'da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Antalya'da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Hırsızlıktan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı ve bir apartmanın giriş kısmında uzatma kablosu çalındı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayının failini tespit etti. Yapılan çalışmalarda E.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvelik kamerasına yakalandı

Motosiklet hırsızlığının ardından bir apartmanda güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık zanlısının, binaya girdikten sonra köşe bucak çalacak bir şey aradığı, bulamayınca da çıkarken uzatma kablosunu aldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı - Son Dakika
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