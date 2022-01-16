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Hiçbir şey kaybetmemek için iPhone'lar arasında veri aktarmanın 4 kolay yolu - Son Dakika

Hiçbir şey kaybetmemek için iPhone'lar arasında veri aktarmanın 4 kolay yolu

16.01.2022 03:16
Hiçbir şey kaybetmemek için iPhone'lar arasında veri aktarmanın 4 kolay yolu

Yeni iPhone'unuz hayırlı olsun! Şimdi tüm verilerinizi ona nasıl taşıyacağınızdan bahsedelim.

Yeni iPhone'unuzu kutusundan çıkarır çıkarmaz, özellikle de sürpriz bir hediyeyse, kullanmaya başlamak cezbedicidir. Anlıyorum, bu yeni ve heyecan verici -- ancak kurulum sürecini aceleye getirmeyin. Bunun yerine, iPhone'unuzun tam olarak istediğiniz gibi ayarlandığından emin olmak için zaman ayırmalısınız. Öncelikle, eski telefonunuzu geçiş için hazırladığınızdan emin olun ve mevcut cihazınızı veri aktarımı için hazırlayın. Durumunuza bağlı olarak, Apple'ın iPhone'dan iPhone'a veri aktarmak için birkaç seçeneği vardır.

Örneğin, onu yepyeni olarak ayarlayabilirsiniz: Aktarılan hiçbir ayar, mesaj, fotoğraf, uygulama veya hesap olmadan sıfırdan başlayacaksınız. Şu anda bir Android kullanıcısı olsanız bile, mevcut telefonunuzdaki her şeyi bir iPhone 13'e taşıma seçeneği de vardır. Telefonunuzu mevcut iPhone'unuzun en son yedeğinden geri yüklemek için dört farklı yöntemi açıklayacağız.

1. Yeni iPhone'unuza yeni bir iCloud yedeğini geri yükleyin

Yeni iPhone'unuzu kurmanın en kolay ve en hızlı yöntemi, yeni bir iCloud yedeklemesinden geri yüklemektir. İlk kurulum sürecinde yürürken, iCloud Yedeklemesinden Geri Yükle'ye dokunun, Apple Kimliğinizle giriş yapın ve ardından eski iPhone'unuzun en son yedeğini seçin.

Yedekleme bir veya iki günden daha eskiyse, yeni bir yedek oluşturmak için fazladan birkaç dakika ayırmanızı öneririm (ve yeni telefonunuz da bunu önerebilir). Bunu yapmak için eski telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın ve iCloud Yedekleme'yi arayın (simgeye tıklayın), ardından Şimdi Yedekle'yi seçin.

Bu bittiğinde, yeni iPhone'unuza geri dönün ve az önce oluşturduğunuz yedeği, geri yüklemek için kullanmak istediğiniz şey olarak seçin.

Telefonunuz daha sonra ayarlarınızı ve tercihlerinizi geri yükleyecek ve yüklü uygulamalarınızı indirmeyi tamamlayana kadar yaklaşık 15 dakika içinde kullanmaya başlayabileceksiniz.

Her şey geri yüklendikten sonra, telefonunuza eklediğiniz tüm hesaplarda tekrar oturum açmanız, uygulamalarınıza göz atmanız ve hala oturumunuzun açık olduğundan emin olmanız gerekir.

Hiçbir şey kaybetmemek için iPhone'lar arasında veri aktarmanın 4 kolay yolu

2. Apple'ın doğrudan aktarım yöntemini kullanın

Kurulum işlemi sırasında, eski iPhone'unuzdaki uygulamaları ve bilgileri doğrudan yeni iPhone'unuza aktarmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Bu özellik ilk olarak iOS 12.4 ile kullanıma sunuldu, bu nedenle, telefonları yükselttiğinizden bu yana birkaç yıl geçtiyse, seçeneği ilk kez görmüş olacaksınız.

Aracın kullanımı basittir. Her iki telefonunuzun da, tercihen prize takılı ve pillerinin bitmemesi için şarjda, bir Wi-Fi bağlantısına ve işlemin bitmesi için yeterli zamana sahip olduğundan emin olun; bu bir saatten fazla sürebilir.

Telefonunuzda, film rulonuzdaki fotoğraflar gibi ne kadar fazla bilgi varsa, o kadar uzun sürer. Aktarım başladığında, telefonlar size tahmini bir süre gösterecektir. Bu aracı her kullandığımda, bu tahmin birkaç dakika içinde doğru çıktı. Telefonunuzu yedeklemek için Apple'ın iCloud hizmetini kullanmıyorsanız, zaman ayırmaya değer.

3. Verilerinizi bir iPhone'a aktarmak için bir Mac veya PC kullanın

Her yeni iPhone'da kişisel olarak kullandığım yöntem, bir Mac veya PC kullanarak şifreli bir yedekten geri yüklemektir. Bu işlem yalnızca tüm uygulamalarınızı, ayarlarınızı ve tercihlerinizi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda telefonunuzdaki sayısız uygulamada oturum açmanız gerekmediği anlamına gelir.

Bu yöntemi kullanmadan önce mevcut iPhone'unuzun şifreli bir yedeğini oluşturmanız gerekir. Kulağa ürkütücü veya aşırı karmaşık geldiğini biliyorum, ancak bu yalnızca fazladan bir kutuyu işaretlemeniz ve bir parola girmeniz gerektiği anlamına gelir.

Mac'te eski iPhone'unuzu yedeklemek için Finder'ı kullanacaksınız. Apple iTunes'u öldürdüğünde adımları özetledik. Yedeklemeyi şifrele kutusunu işaretlediğinizden emin olun ve istendiğinde hatırlayacağınız bir parola girin. Bir yedekleme dosyası oluşturarak Mac'inizin çalışmasına izin verin. Bittiğinde size haber verecektir.

Bir PC'de, bir yedekleme oluşturmak için iTunes'u (tamamen ölü değil) kullanmanız gerekir. Yine, Yedeklemeyi şifrele kutusunun işaretli olduğundan emin olmanız ve bir parola girmeniz gerekir.

Yeni telefonunuzu geri yüklemek için Finder veya iTunes'u açın ve telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. İstendiğinde Güven'e tıklayın ve ardından, telefonu geri yüklemek için kullanmak istediğiniz şey olarak az önce oluşturduğunuz yedeği seçerek istemleri izleyin. İşlem başlamadan önce yedeğin şifresini girmeniz gerekecek - bu yüzden unutmadığınızdan emin olun!

Tamamlandığında, yeni telefonunuz eski telefonunuzun tam bir kopyası olacak ve uygulamalarda veya rastgele hesaplarda oturum açmak için zaman harcamanıza gerek kalmayacak.

Hiçbir şey kaybetmemek için iPhone'lar arasında veri aktarmanın 4 kolay yolu

4. Android kullanıcısı mı? Bu uygulama sizin cevabınız

Apple'ın Google Play Store'da listelenen pek çok Android uygulaması yoktur, ancak iOS'a Taşı bunlardan biridir. Bu ücretsiz uygulama, Android telefonunuzu yeni bir iPhone'a bağlayacak ve en önemli bilgileri bir telefondan diğerine aktarmanıza olanak sağlayacak.

Yerel olarak depolanmış herhangi bir müzik veya PDF dosyasını aktarmaması gibi bazı uyarıların yanı sıra tüm adım adım işlemi burada bulabilirsiniz.

YORUMLAR
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iPhone 13, Android, Apple, iOS, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Hiçbir şey kaybetmemek için iPhone'lar arasında veri aktarmanın 4 kolay yolu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hiçbir şey kaybetmemek için iPhone'lar arasında veri aktarmanın 4 kolay yolu - Son Dakika
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