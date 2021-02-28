"Hiçbir şey yapmayan" Japon Morimoto geçimini "kendisini kiralayarak" sağlıyor - Son Dakika

"Hiçbir şey yapmayan" Japon Morimoto geçimini "kendisini kiralayarak" sağlıyor

28.02.2021 11:46

Japonya'da "hiçbir şey yapmayan adam" olarak tanınan Morimoto Şooji, müşterilerin basit istekleri için kendisini kiralayarak geçimini sağlıyor.

Japonya'da "hiçbir şey yapmayan adam" olarak tanınan Morimoto Şooji, müşterilerin basit istekleri için kendisini kiralayarak geçimini sağlıyor.

Sosyal medyada 260 bine yakın takipçisi bulunan 37 yaşındaki Morimoto, Haziran 2018'den beri "hiçbir şey yapmamak" için kendisini kiralıyor.

Kendisini "yemek, içmek ve basit karşılıklar haricinde pek bir şey yapmayan adam" olarak tanıtan Morimoto, neredeyse her gün iş teklifleriyle meşgul.

Tokyo'da yaşayan Morimoto'nun, müşterilerin "eşlik et, dinle, konuş, ortak ol, gözle" gibi isteklerini günlük kazanca dönüştürmesi dikkat çekiyor.

İş serüveni ve müşterilerin farklı taleplerine ilişkin AA muhabirine konuşan Morimoto, üniversiteden mezun olduktan sonra çalıştığı şirketten ayrılarak 6 yıl serbest meslekle uğraştığını söyledi.

Morimoto, "Hangi işi yapsam, uzun süre götüremedim. Sonra bir süre, hiçbir şey yapmamanın daha iyi olacağını düşündüm. Belli bir şeyle meşgul olmayıp, bu şekilde beklesem nasıl olur? Hiçbir şey sunulmadığında, nasıl bir talep gelebilir? diye düşündüm." dedi.

"İş başına ücreti 10 bin yen"

Haziran 2018'de "hiçbir şey yapmamaya" başlayan Morimoto, oldukça farklı yelpazede "işler" geldiğini ancak yapıp yapmamaya zorluğuna göre karar verdiğini belirtti.

Morimoto, "Tümünü kabul edemiyorum. Rahat bir şekilde yapabilir miyim diye bakıyorum. İstediğimi seçiyorum. Eğer ufak bir zorluğu varsa o işi geri çeviriyorum. Bir işin karşılığı 10 bin yen (93 dolar) ve ayrıca yol param karşılanıyor." dedi.

Çağrıldığı buluşma noktasına gittiğini söyleyen Morimoto, müşterisiyle yemek yediğini, konsere gittiğini, onu dinlediğini, birçok konuda ona eşlik ettiğini yani kısacası onu yalnız bırakmadığını ifade etti.

Morimoto, "Müşteri, 'sana yeni yılın kutlu olsun mesajı göndereceğim, mesajıma cevap ver, yeni yılımı kutla' diyor. 'Yılın ilk çalışma günü işe gideceğim, beraber gidelim' istiyor. 'Eve dönerken, bana eşlik et' diyor. Kendi evinde ailesiyle paylaşamadığı konular hakkında konuşmak istiyor. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Kocasının işlerinin yoğunluğundan tek başına üç çocuğuna bakmakta zorlanan ve "Bebek bakıcılığı yapmanı istemiyorum. Sadece gelip beni gözlesen yeter" diyen kadın müşterisinin evinde kocası gelene dek beklediğini belirten Morimoto, kokusunun kötü olduğunu düşünen ve ailesine sormaktan çekinen müşterisinin "Nasıl koktuğumu dürüstçe söyle" teklifini de geri çevirmediğini söyledi.

Japonya'da "hatsu-moude" diye bilinen yılın ilk tapınak gezisine gitmek isteyen ancak Kovid-19 salgını nedeniyle hiçbir arkadaşının kendisine eşlik etmemesi sebebiyle yalnız kalan müşterisine, kimonosunu giyip eşlik ettiğini anlatan Morimoto, hayatın anlamına ilişkin tereddütleri bulunan müşterisinin "kendisini dinlemesi" isteğini de geri çevirmediğini belirtti.

Morimoto, girdiği sınavın sonuçlarını yakınlarıyla beklemekten rahatsızlık duyan müşterisine de, bilet aldığı profesyonel sumo güreşlerine arkadaşının işi çıkması sebebiyle yalnız gitmek istemeyen müşterisine de, sumo güreşçilerinin popüler "chanko-nabe" yemeğini ilk kez tadan müşterisine de eşlik ettiğini anlattı.

"Bir gözün izlemesi"

Henüz 3 yılı aşkındır yürüttüğü işini "ne kadar sürdüreceğini henüz düşünmediğini" kaydeden Morimoto, "Sıkılırsam ya da özgüvenim kaybolursa farklı arayışlara girebilirim. Geleceğe ilişkin çok fazla düşünmem. Günlük programlarım dolu, objektif bakıldığında bir şekilde her gün meşgulüm." diyor.

Japon toplumundaki yalnızlığa dikkati çeken Morimoto, "İlk kez tanıştığı bazı kişilerin, birkaç örnek vermeden, işin mahiyetini anlayamadığını" belirterek "Yalnız başına örneğin bir dükkana gidemeyen ya da kendi başına bazı mekanlara giremeyeceğini düşünen, hisseden Japonlar var. Yalnız olunca odasını toplayamayan, sıkılan, telefonla meşgul olup kaytaranlar var. Bir gözün onları izlemesini ya da yaptıkları işlerde eşlik etmesini istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir şey yapmayan Japon Morimoto geçimini kendisini kiralayarak sağlıyor
Hiçbir şey yapmayan Japon Morimoto geçimini kendisini kiralayarak sağlıyor
Hiçbir şey yapmayan Japon Morimoto geçimini kendisini kiralayarak sağlıyor
Hiçbir şey yapmayan Japon Morimoto geçimini kendisini kiralayarak sağlıyor

Japonya, Haziran, Tokyo, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hiçbir şey yapmayan' Japon Morimoto geçimini 'kendisini kiralayarak' sağlıyor - Son Dakika


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