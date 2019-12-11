Hiçdurmaz: "Sisli havalarda Erzurum uçakları Oltu'ya insin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hiçdurmaz: 'Sisli havalarda Erzurum uçakları Oltu'ya insin' - Son Dakika

Hiçdurmaz: "Sisli havalarda Erzurum uçakları Oltu'ya insin"

7 saat önce

Oltu İstanbul Oltulular Derneği Başkanı Fatih Hiçdurmaz, Erzurum'un son zamanlarda uçakların sis ve hava şartları yüzünden Erzurum'a iniş yapamamaları konusunda fazlasıyla dertli olduğunu belirterek, "Sisli havalarda Erzurum uçakları Oltu'ya insin" dedi.

Hiçdurmaz:

Oltu İstanbul Oltulular Derneği Başkanı Fatih Hiçdurmaz, Erzurum'un son zamanlarda uçakların sis ve hava şartları yüzünden Erzurum'a iniş yapamamaları konusunda fazlasıyla dertli olduğunu belirterek, "Sisli havalarda Erzurum uçakları Oltu'ya insin" dedi.


Bu konuda ciddi bir kamuoyu da oluşturulduğu halde maalesef henüz somut bir adım ya da gelişme de olmadığını dile getiren Fatih Hiçdurmaz, "Uçak fiyatları, yetkililerin çözebileceği ve ivedi bir şekilde de çözmesi gereken bir konudur. Ancak Erzurum'da ki hava şartları ve özellikle yoğun sis durumu iklimsel bir durumdur.. Bu durumun çözümüne katkı yapacağını düşündüğüm naçizane teklifin şudur ki; Erzurum'un ikliminden en az etkilenen ve çevresindeki yapılan büyük barajlarla kışı en hafif atlatan, hava sertliği kırılan ve coğrafi ve fiziki özelliği de çok müsait olan Oltu İlçemize bir "Ek Havaalanı" yapılamaz mı? En azından hava muhalefeti olduğunda, uçaklar Kars'a, Erzincan'a ya da Trabzon' a yönlendirilmek yerine çok daha yakın olan Oltu Havaalanı'na yönlendirilmesi çok daha mantıklı ve ekonomik olacaktır. Kış Turizminden çok şey bekleyen Erzurum için, ve kuzey ilçelerimizin gelişim ve kalkınması için ivedilikle yapılması gereken bir projedir." diye konuştu. - ERZURUM

İstanbul, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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