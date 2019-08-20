Hıçkırık nasıl geçer, ne tetikler? Uzun süren hıçkırıklarda ne yapmalı?
1 saat önce
Hıçkırık yaşam kalitesini kısa süreliğine düşüren ancak çoğunlukla önemsenmeyen bir sağlık problemi olarak görülüyor. Ancak hıçkırık uzun sürmesi halinde bir takım ciddi hastalıkların habercisi olabilir.
Hıçkırık yaşam kalitesini kısa süreliğine düşüren ancak çoğunlukla önemsenmeyen bir sağlık problemi olarak görülüyor. Ancak hıçkırık uzun sürmesi halinde bir takım ciddi hastalıkların habercisi olabilir.
Uzmanlar 48 saati aşan ve geçmeyen hıçkırıkların altında gırtlak hastalıkları, akciğer ve beyin tümörü ile kalp zarında enfeksiyon, beyin damarlarında tıkanma gibi önemli hastalıkların yatabileceğini söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:29
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