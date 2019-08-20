Son Dakika Haberleri: Hıçkırık nasıl geçer, ne tetikler? Uzun süren hıçkırıklarda ne yapmalı?
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Hıçkırık nasıl geçer, ne tetikler? Uzun süren hıçkırıklarda ne yapmalı?

1 saat önce

Hıçkırık yaşam kalitesini kısa süreliğine düşüren ancak çoğunlukla önemsenmeyen bir sağlık problemi olarak görülüyor. Ancak hıçkırık uzun sürmesi halinde bir takım ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Hıçkırık nasıl geçer, ne tetikler? Uzun süren hıçkırıklarda ne yapmalı?, System.String[]
Hıçkırık yaşam kalitesini kısa süreliğine düşüren ancak çoğunlukla önemsenmeyen bir sağlık problemi olarak görülüyor. Ancak hıçkırık uzun sürmesi halinde bir takım ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Uzmanlar 48 saati aşan ve geçmeyen hıçkırıkların altında gırtlak hastalıkları, akciğer ve beyin tümörü ile kalp zarında enfeksiyon, beyin damarlarında tıkanma gibi önemli hastalıkların yatabileceğini söylüyor.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:29 
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