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DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu - Son Dakika

DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu

30.09.2021 13:45

Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'nın rahatsızlığının teşhis edilmesi için Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tetkik yapıldı.

Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'nın rahatsızlığının teşhis edilmesi için Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tetkik yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde, bir ay önce başlayan ve aralıksız devam eden hıçkırık nöbeti nedeniyle zor günler geçiren 28 yaşındaki Çetinkaya, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Şikayetlerini anlatan Çetinkaya'nın beyin emarı (MR) çekildi, kan tahlilleri yapıldı.

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Taşdemir ile de görüşen Çetinkaya, mide rahatsızlığından sonra bir aydır hıçkırık nöbeti geçirdiğini, Diyarbakır'da birçok doktora başvurduğunu ancak rahatsızlığına teşhis konulamadığını söyledi.

İştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini, bundan dolayı bir ayda 15 kilo verdiğini anlatan Çetinkaya, uyumadığını ve çok sıkıntı yaşadığını belirtti.

Prof. Dr. Taşdemir AA muhabirine, Çetinkaya'nın rahatsızlığının yapılan tetkiklerin sonucuna göre belirleneceğini ifade ederek, "Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını sağlarız. Her bulantı, istifra ve hıçkırık mide ve bağırsakla ilgili değil. Bazen beyinle ilgili de olabiliyor. Hastamıza doğru tedaviyi verebilmemiz için laboratuvar sonuçlarını beklemek zorundayız. Sonuçlarına göre gerekli tedaviyi uygulayacağız." dedi.

DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu
DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu
DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu
DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu
DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu
DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu
DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu

Dicle Üniversitesi, Süleyman Çetinkaya, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Hıçkırık nöbeti geçiren gencin tedavi umudu - Son Dakika
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