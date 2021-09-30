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Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü - Son Dakika

Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü

30.09.2021 16:16

Diyarbakır'da yaklaşık bir ay önce geçirdiği mide rahatsızlığı sonrası bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetlerine kapılan 28 yaşındaki genç kapı kapı dolaşıp bu rahatsızlığına çare arıyor. 80 kilodan 65 kiloya düşen genç hiçbir şey yiyemiyor. Kan analizlerini gönderen genç, sağlığına kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.

Yenişehir ilçesinde yaşayan Süleyman Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce mide rahatsızlığı geçirdi. Rahatsızlığının ardından Çetinkaya'da bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetleri başladı. Uykusunda bile hıçkıran Çetinkaya, Diyarbakır'da birçok hastaneye başvurdu.

80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor

SAĞLIĞINA KAVUŞACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Hastalığına teşhis konulamayan Çetinkaya, bu sırada 80 kilodan 65 kiloya düştü. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü'ne başvuran Çetinkaya'nın kan tahlilleri, hastalığının teşhisi için Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Hastanede verilen serum sonrası kısa süreliğine hıçkırığı duran Çetinkaya, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor

HİÇBİR ŞEY YİYEMİYOR

Daha önce inşaatlarda çalışan, şu an işsiz olan Süleyman Çetinkaya, "İlk başladığı zaman midemi üşütmüştüm. Ondan sonra bir seferde başladı. Bir aydır sürüyor. Ne sabah ne akşam durmuyor. Gastrolojide bir hafta yattım. İlaç tedavisi oldum. Uyurken de olduğu için gece yatamıyorum. Uykuya hasret kalmışım. Serum vurduktan sonra iyi geliyor, etkisi geçince devam ediyor. Hocalar şu an ilgileniyor. Kanımı alıp Samsun'a gönderdiler. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Dün kan kustum. 80 kilodan 65 kiloya düştüm. Yiyemiyorum, içemiyorum. Ne yersem dışarı atıyorum. Hastalığıma bir çare bulunmasını istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi. Annesi İmiş Kaymak da oğlu Süleyman'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini söyledi.

80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor

"KAN ANALİZLERİNİ LABORATUVARA GÖNDERDİK"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nebahat Taşdemir, "Hastamız genç bir hasta. Bize bulantı, kusma, hıçkırık şikayetiyle geldi. Beyinde kusma merkezini, hıçkırık merkezinin lezyonlarında bu tür semptomlar çıkıyor. Çok başarılı tedavilerimiz oluyor şimdilerde. Kan tetkiklerini laboratuvarlara gönderdik. İnşallah iyileşecek" diye konuştu.

Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü

Dicle Üniversitesi, Süleyman Çetinkaya, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü - Son Dakika


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