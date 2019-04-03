Son Dakika Haberleri: Hidayet Kılınç Mazbatasını Alıp Göreve Başladı

Hidayet Kılınç Mazbatasını Alıp Göreve Başladı

1 saat önce

Anamur Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li Hidayet Kılınç, mazbatasını alıp göreve başladı.

Hidayet Kılınç Mazbatasını Alıp Göreve Başladı, System.String[]
Anamur Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li Hidayet Kılınç, mazbatasını alıp göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakının MHP'li adayı Hidayet Kılınç, seçimi kazanmasının ardından yeni seçilen belediye meclis üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Ardından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştiren Kılınç, belediye binasına geçti. Kılınç, belediyeye gelişi esnasında vatandaşlar tarafından kurban kesilerek alkışlarla karşılandı.

Burada konuşan Kılınç, "Anamur'a yakışan bir seçim oldu. Seçim sürecinde verilen vaatlerimiz kağıt üzerinde kalmayacak. Beş yılın sonunda bu vaatlerimizi tamamlamış olacağız. Belediyenin kapısından adalet, hukuk, çalışkanlık ve başarı girecektir. Çalışmayı, başarmayı ve mesaiyi severim. 24 saat çalışacağım. Belediye personelimizden de bunu bekliyorum" dedi.

Başkan Kılınç, vatandaşlar ile tek tek tokalaşarak, tebrikleri kabul etti. Kılınç, daha sonra başkanlık makamına oturdu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:03 Kaynak: İHA

Politika
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