Hidayet Türkoğlu: "(2019 FIBA Dünya Kupası) Turnuvanın anlamını ve ülkemize neler katabileceğinin...
23 dakika önce
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:45 Kaynak: AA
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
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Masası'na konuk oldu. Türkoğlu, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve Spor Haberleri Editörü Eyüp
Karakuş'un sorularını yanıtladı.
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