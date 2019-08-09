Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu: "(2019 FIBA Dünya Kupası) Turnuvanın anlamını ve ülkemize neler katabileceğinin...
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Hidayet Türkoğlu: "(2019 FIBA Dünya Kupası) Turnuvanın anlamını ve ülkemize neler katabileceğinin...

23 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Hidayet Türkoğlu:
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Masası'na konuk oldu. Türkoğlu, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve Spor Haberleri Editörü Eyüp Karakuş'un sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:45 Kaynak: AA
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