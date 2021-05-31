Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın antrenmanını izledi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren çalışmayı takip eden Türkoğlu, oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla bir araya geldi.

Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlı basketbolculara başarı dileğinde bulundu.