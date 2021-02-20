Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yayımladığı mesajı şöyle: "Genç oyuncularımızın aldıkları sorumluluk ve özgüvenleriyle ayrıca mutlu olduğumuz İsveç galibiyetinin ardından; grubumuzdaki diğer karşılaşmanın da neticesiyle, son maçlar öncesi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Bütün idari, teknik kadromuzu ve sporcularımızı tebrik ediyorum. EuroBasket 2022'de iddialı ve izleyenlere heyecan veren bir mücadelemiz olacak. Millilerimizin bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum."