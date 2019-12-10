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Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceleyen Türkoğlu, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" ve yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" karelerini beğenerek oy verdi.
Spor kategorisinde ise Türkoğlu, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını oyladı.
Hidayet Türkoğlu, oylama sırasında fotoğrafları çok beğendiğini de söyledi.
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