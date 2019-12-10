Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Hidayet Türkoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hidayet Türkoğlu, AA'nın

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceleyen Türkoğlu, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" ve yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" karelerini beğenerek oy verdi.

Spor kategorisinde ise Türkoğlu, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını oyladı.

Hidayet Türkoğlu, oylama sırasında fotoğrafları çok beğendiğini de söyledi.

Hidayet Türkoğlu, basketbol, Türkoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu
Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:37:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]