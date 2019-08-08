Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk olacak
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Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk olacak

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Masası'nın konuğu olacak.
AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Türkoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın saat 11.00'de başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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