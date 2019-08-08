Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk olacak
1 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:00 Kaynak: AA
Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu
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Masası'nın konuğu olacak.
AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Türkoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın saat 11.00'de başlayacak.
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