Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (1)

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi milli takımın durumunu değerlendirdi.Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Takımı için dün düzenlenen medya günü etkinliğinin sporculara ve antrenörlere moral verdiğini söyleyen Hidayet Türkoğlu, "Dün inanılmaz bir ilgi vardı. Medyadaki bütün dostlarımız, arkadaşlarımız ve abilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu en önemli turnuva öncesi böyle ilgi ve alakanın bütün sporcularımıza, antrenörlerimize çok moral verdiğini gören, bilen bir insanım. Bu anlamda medyadaki değerli büyüklerimize teşekkür etmek isterim." diye konuştu."Bizim için çok heyecanlı bir süreç"Ay-yıldızlı ekibin şampiyona öncesinde form durumunun yükseldiğini söyleyen Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Her geçen gün takımın form grafiği yükseliyor. Fransa'da bir turnuva yaptılar. Hem Fransa'yı hem de Tunus'u yenerek buraya biraz daha moralli geldiler. Eksik ve sakat oyuncularımızın yavaş yavaş takıma dahil olmasıyla, ekibimiz tam kadro antrenman yapma fırsatı buluyor. Her geçen gün de hem moral olarak hem form tutma anlamında daha iyiye gidiyorlar. İnşallah bu sene, bizim, sporcularımızın ve her fırsatta milli formayı hangi branş olursa olsun farketmeksizin destekleyen halkımızın gurur duyacağı bir sonuç elde ederiz. Bizim için çok heyecanlı bir süreç. Çünkü daha önceden yapılmamış çok şeyleri yaptık bu süreçte. Bunu da başarabilirsek, ülke adına basketbol alanında çok anlamlı işler yapmış olacağız.""Milli takımı desteklemek için herkesi davet ediyorum"Çin yolculuğu öncesi A Milli Basketbol Takımı'nın hazırlık maçları yapacağını hatırlatan Türkoğlu, "Ayın 12 ile 13'ünde Senegal ve Ürdün'le hazırlık maçlarımız var. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki hazırlık maçlarımıza, milli takımı desteklemek için herkesi davet ediyorum. Ayın 15'i gibi Atina'da Yunanistan, Sırbistan ve İtalya'nın olacağı bir turnuvaya katılacağız. Ayın 21'i gibi Çin'e gidecekler. Takım 10 gün önceden gitmek istedi. Arada saat farkı var. Turnuva başlamadan önce form grafiklerini en üst seviyeye çekmek için üç tane daha hazırlık maçı yapmak istiyorlar. Umarım bir sıkıntı, sakatlık yaşamadan, takım halinde 1 Eylül'de ülkemizin gurur duyacağı bir seriye galibiyetle başlarız." açıklamasında bulundu.Maçların Türkiye'den rahatça takip edilebilecek saatlerde başlayacağını dile getiren başkan Türkoğlu, "Çin şu an 5 saat ileride. Bir maçımız öğlen 15.30'da, iki maçımız TSİ 11.30'da. Saat farkından dolayı halkımızın seyretme imkanı olacaktır. Oraya geleceklerin, televizyon başındakilerin duası milli takımımızla olacaktır." ifadelerini kullandı.Vatandaşların maçları rahatça izleyebilmesi için Türkiye'nin birçok yerinde dev ekran kurulacağını aktaran Türkoğlu, "Caddebostan'da ve Ortaköy'de hazırlık maçlarında bir çalışma yapılacak. Şampiyona başladıktan sonra tüm Türkiye'de de açık hava alanları kurup, milli takımımızın maçlarının izlenmesini sağlamaya çalışacağız." şeklinde konuştu."Bu genç ekip her şeyi hak ediyor""ABD ile birlikte gruptan çıkmanın ve olimpiyat eleme şansı yakalamanın çok önemli olduğunu kaydeden Türkoğlu, şöyle konuştu:"ABD ile oynamanın avantajı da dezavantajı da var. İnşallah finale kadar gideriz ve ABD ile tekrar 2010'daki gibi finalde karşılaşırız. FIBA'nın değişiklikleri ister istemez sizi dezavantajlı duruma da sokuyor. Turnuvanın ne kadar anlamlı olduğunun ve buradan basketbol anlamında ülkemize neler katabileceğimizin bilincindeyiz. İlk hedef gruptan çıkabilmek. Bir üst gruba çıktığımız taktirde, olimpiyat elemelerine katılma şansı kazanıyoruz. Bence en büyük başarı budur. Kadınlarımız bunu iki defa başardı. Sporculuk zamanımda çok büyük başarılar elde ettik ancak olimpiyat oynama fırsatı yakalayamadık. Avrupa ikinciliğimiz oldu, bireysel başarılarımız oldu ama olimpiyatta oynama fırsatımız olmadı. Bu şansı bu ekip yakalarsa, kendim gitmişten daha mutlu olacağım. Bu genç ekip, gösterdikleri fedakarlık ve oluşturdukları havadan dolayı her şeyi hak ediyor. Bu başarıyı da tüm ülkenin gurur duyacağı şekilde Türk basketboluna kazandırırlar."(Sürecek)