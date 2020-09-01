Hidayet Türkoğlu: "Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan ayrılmak istemiyorum"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni sezonda basketbol maçlarının seyircili olup olmayacağının Ankara'da bakanlıklarla yapılacak görüşmeler sonunda belli olacağını söyledi. Yeni dönemde görevine devam etmek istediğini de belirten Türkoğlu, "Türk basketbolu için iyi şeyler yapmaya çalıştık. Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan buradan ayrılmak istemiyorum" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, son günlerde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı'nın iddiaları hakkında sert açıklamalarda bulundu. Merkezefendi Denizli'nin mali kriterleri yerine getiremediği için Süper Lig'de mücadele etme başvurusunun kabul edilmediğini belirten Türkoğlu, "Gündemde farklı insanların farklı şekilde yapmış olduğu yorumlar var. Biz Basketbol Federasyonu Yönetimi olarak bu göreve başladığımızdan bugüne kadar herkese eşit mesafede yaklaştık. İster istemez bir kısım insanlar kamuoyunu farklı bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyorlar. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı ile bu süreçte birebir iletişim halindeydik. Yapılan yanlış bilgilendirmeler var. Bu süreçte Denizli halkına seslenmek istiyorum. Bazı beceriksiz yöneticiler yüzünden Süper Lig'de bulunamıyorsunuz. TBF'nin bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. Bizler 21 Ağustos'a kadar gerek Genel Sekreterimiz gerekse Hukuk Danışmanızı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımıyla kontağa geçmiştir ama maalesef bazı beceriksiz arkadaşlar, satılmış site üzerinden kamuoyunu farklı yönlendirip, bazı olayları siyasileştirmeye çalışan ahlaksız bir grupla karşılaştık. Ben sporculuk hayatımda ve yöneticilik hayatımda hiçbir zaman sporu siyasete karıştırmadım, bunun kavgasını verdim. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Hanım federasyonumuzu ziyaret ettiğinde çok mutlu olmuştuk. Bu anlamda böyle satılmış site üzerinden halkı yanlış yönlendiren beceriksizler yüzünden Denizli Merkezefendi Süper Lig'de olamıyor. Umarım ki önümüzdeki dönemlerde daha akıllı yöneticilerle onları aramızda görürüz" diye konuştu.

"Seyirci konusunu Ankara'da görüşeceğiz"

Ligde maçların seyircili olup olmayacağı hakkında görüşmeler yapacaklarını belirten Türkoğlu, "Biz göreve geldiğimizden beri herkese eşit yaklaşan bir ekibiz. İlk hedefimiz her zaman bu markaların, kulüpler ve ortakları ile birlikte kararlar alarak yürümesidir. Acı çektiğimiz süreçler de oluyor. Mali açıdan aldığımız tedbirler, Türk Basketbolunun daha sağlıklı biçimde yürümesi için alınmıştır. Pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiledi. 11 Mayıs'ta liglerimizi sonlandırma kararı aldık. O günden bugüne sponsorlarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda iki tarafa da zarar vermeyecek şekilde bizim yanımızda durdukları için teşekkür ediyoruz. Biz kamuoyunu bazı noktalarda bilgilendirmeyi kendimize görev edindik. Maçların seyircili olup olmayacağı konusunda çok soru alıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Spor Bakanlığımız ile yapacağımız görüşmeler sonunda bunu tüm spor kamuoyu ile paylaşacağız. Yapacağımız görüşmelerde önceliğimiz sağlık. İnşallah az kapasiteli de olsa basketbolseverleri salonlarda görebileceğimiz bir süreç başlatmak isteriz. Bu süreç kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Ataman, Euroleague'den ceza alırsa biz öderiz!"

Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman'ın eleştirilerine de cevap veren Türkoğlu, "Çok değerli bir kulübümüzün çalışanı bizi her fırsatta eleştirmeye çalışıyor. Bu arkadaş geçen gün tekrar bizi eleştirirken istemeden de olsa bizi övdüğünü fark ettik. Öve öve bitiremediği Euroleague ama eleştirmekten de korktuğu Euroleague, bizim kararımızı emsal göstererek bir karar aldığını söyledi. Bizim ne kadar güçlü bir federasyon olduğumuzu gösterdi bu açıklama ile. Bu çalışanımız ama Euroleague hakkında yorum yapmıyor, ceza yüzünden. Bizi Euroleague'de temsil eden tek Türk antrenörü olarak Euroleague'i eleştirdiği takdirde alacağı her cezayı TBF ödeyecektir. Bunu buradan söyleyelim" şeklinde konuştu.

"İki görevi de layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum"

Başkan Türkoğlu, genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Ben hayatını basketboldan kazanan bir insanım. Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığı benim fahri görevim. Bu görevi 2 dönem için üstlenmiştik. Dört yıldır görevdeyiz. Türk basketbolu için iyi şeyler yapmaya çalıştık. Ülke olarak zor süreçlerden geçtik ancak çok şükür sağlam şekilde ayakta duran bir ekibiz. Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan buradan ayrılmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevim de devam ediyor. İki görevi de layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu tesisin kapısını açmadan bırakmayı düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

En yakın zamanda Basketbol Gelişim Merkezi'nin temelini atmak istediklerini vurgulayan Türkoğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu, bütçesinin yüzde 80'ini sponsorlar sayesinde ayakta tutan bir federasyon. İnşallah bu böyle devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu gibi bağımsızlığı hak eden bir federasyon olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Bağımsızlığı hak ettiğimizi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Merkezefendi ile TBF arasında ne olmuştu?

Türkiye Basketbol Federasyonu, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15 takımla oynanacağını açıklayarak lige alınmak isteyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e 'Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen şartları karşılayamaması' nedeniyle olumsuz yanıt vermişti. Bunun üzerine Denizli ekibi de, 'Kulübümüz 2020-2021 sezonunda BSL'de oynamak için müracaat etmiş ve belgelerini Basketbol Federasyonu'na sunmuştur. Kulübümüze eksik belge olduğuna dair usulüne uygun olarak gönderilmiş resmi bir yazı ulaşmamıştır. Üstelik, Bandırma ligden çekileli henüz bir gün olmuştur. Bu süreçte, bizzat Basketbol Federasyon başkanımız tarafından pazartesi fikstüre katılacağı söylenen kulübümüzün, yazılı ve görsel medyada da BSL'de olduğu yoğun şekilde dillendirilmiştir. Tüm Basketbol camiası, kulübümüzün BSL'de olmasından memnuniyetlerini belirtmiş ve bu karar sevinçle karşılanmıştır" şeklinde bir açılama yapmıştı. - İSTANBUL