Hidayet Türkoğlu: Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan ayrılmak istemiyorum

Ali DANAŞ/ - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi.

Türkoğlu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı yöneticilerinin lige alınmama konusuyla ilgili yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi. "Merkezefendi Denizli mali kriterleri yerine getiremediği için Süper Lig'de mücadele etme başvurusu kabul edilmedi" diyen Hidayet Türkoğlu, "Gündemde farklı insanların farklı şekilde yapmış olduğu yorumlar var. Biz Basketbol Federasyonu yönetimi olarak bu göreve başladığımızdan bugüne kadar herkese eşit mesafede yaklaştık. İster istemez bir kısım insanlar kamuoyunu farklı bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyorlar. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı ile bu süreçte birebir iletişim halindeydik. Yapılan yanlış bilgilendirmeler var. Bu süreçte Denizli halkına seslenmek istiyorum. Bazı beceriksiz yöneticiler yüzünden Süper Lig'de bulunamıyorsunuz. TBF'nin bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. Bizler 21 Ağustos'a kadar gerek genel sekreterimiz gerekse hukuk danışmanızı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımıyla kontağa geçirdik ama maalesef bazı beceriksiz arkadaşlar, satılmış site üzerinden kamuoyunu farklı yönlendirip, bazı olayları siyasileştirmeye çalışan ahlaksız bir grupla karşılaştık. Ben sporculuk hayatımda ve yöneticilik hayatımda hiçbir zaman sporu siyasete karıştırmadım, bunun kavgasını verdim. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Hanım federasyonumuzu ziyaret ettiğinde çok mutlu olmuştuk. Bu anlamda böyle satılmış site üzerinden halkı yanlış yönlendiren beceriksizler yüzünden Denizli Merkezefendi Süper Lig'de olamıyor. Umarım ki önümüzdeki dönemlerde daha akıllı yöneticilerle onları aramızda görürüz" ifadelerini kullandı.

SEYİRCİ OLACAK MI?ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun seyircili olup olmayacağıyla ilgili bilgi veren Türkoğlu, şöyle konuştu: "Görüşmeler yapacağız. Biz göreve geldiğimizden beri herkese eşit yaklaşan bir ekibiz. İlk hedefimiz her zaman bu markaların, kulüpler ve ortakları ile birlikte kararlar alarak yürümesidir. Acı çektiğimiz süreçler de oluyor. Mali açıdan aldığımız tedbirler, Türk basketbolunun daha sağlıklı biçimde yürümesi için alınmıştır. Pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiledi. 11 Mayıs'ta liglerimizi sonlandırma kararı aldık. O günden bugüne sponsorlarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda iki tarafa da zarar vermeyecek şekilde bizim yanımızda durdukları için teşekkür ediyoruz. Biz kamuoyunu bazı noktalarda bilgilendirmeyi kendimize görev edindik. Maçların seyircili olup olmayacağı konusunda çok soru alıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Spor Bakanlığımız ile yapacağımız görüşmeler sonunda bunu tüm spor kamuoyu ile paylaşacağız. Yapacağımız görüşmelerde önceliğimiz sağlık. İnşallah az kapasiteli de olsa basketbolseverleri salonlarda görebileceğimiz bir süreç başlatmak isteriz. Bu süreç kolay olmuyor.""BİZİM NE KADAR GÜÇLÜ BİR FEDERASYON OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ " Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman 'ın TBF ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Türkoğlu, "Çok değerli bir kulübümüzün çalışanı bizi her fırsatta eleştirmeye çalışıyor. Bu arkadaşın geçen gün tekrar bizi eleştirirken istemeden de olsa bizi övdüğünü fark ettik. Öve öve bitiremediği Euroleague ama eleştirmekten de korktuğu Euroleague, bizim kararımızı emsal göstererek bir karar aldığını söyledi. Bizim ne kadar güçlü bir federasyon olduğumuzu gösterdi bu açıklama ile. Ancak bu çalışanımız Euroleague hakkında yorum yapmıyor, ceza yüzünden. Bizi Euroleague'de temsil eden tek Türk antrenörü olarak Euroleague'i eleştirdiği takdirde alacağı her cezayı TBF ödeyecektir. Bunu buradan söyleyelim" dedi."BEN HAYATINI BASKETBOLDAN KAZANAN BİR İNSANIM"

Bir sonraki genel kurulda aday olup olmayacağı ile ilgili gelen soruya Hidayet Türkoğlu, "Ben hayatını basketboldan kazanan bir insanım. Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığı benim fahri görevim. Bu görevi 2 dönem için üstlenmiştik. Dört yıldır görevdeyiz. Türk basketbolu için iyi şeyler yapmaya çalıştık. Ülke olarak zor süreçlerden geçtik ancak çok şükür sağlam şekilde ayakta duran bir ekibiz. Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan buradan ayrılmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevim de devam ediyor. İki görevi de layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu tesisin kapısını açmadan bırakmayı düşünmüyoruz. En yakın zamanda Basketbol Gelişim Merkezi'nin temelini atmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu, bütçesinin yüzde 80'ini sponsorlar sayesinde ayakta tutan bir federasyon. İnşallah bu böyle devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu gibi bağımsızlığı hak eden bir federasyon olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Bağımsızlığı hak ettiğimizi düşünüyoruz" yanıtını verdi.