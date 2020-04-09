Hidayet Türkoğlu: "Bizim temennimiz ve isteğimiz, liglerin tekrar oynanmasıdır..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu: 'Bizim temennimiz ve isteğimiz, liglerin tekrar oynanmasıdır...' - Son Dakika Spor

Hidayet Türkoğlu: "Bizim temennimiz ve isteğimiz, liglerin tekrar oynanmasıdır..."

6 saat önce

Liglerin durumuyla alakalı kulüplerle iletişim halinde olduklarını anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti: "İster istemez bizim de federasyon olarak, insani olarak cevap bulamadığımız sorular var. Bu soruların cevaplarını bulamadığımız için bir rota belirleyemiyoruz.

Hidayet Türkoğlu:

Liglerin durumuyla alakalı kulüplerle iletişim halinde olduklarını anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:


"İster istemez bizim de federasyon olarak, insani olarak cevap bulamadığımız sorular var. Bu soruların cevaplarını bulamadığımız için bir rota belirleyemiyoruz. Sadece Süper Lig değil, alt liglerimiz de ertelendi. Binlerce sporcu kardeşimiz var. Onlar da bizden haber bekliyor. Bizim temennimiz ve isteğimiz, liglerin tekrar oynanmasıdır. Bunu, insani olarak da söylüyorum. Tabii ki insan sağlığı her şeyden önce gelir. Göreve geldiğimizden beri şeffaf, adaletli bir şekilde federasyonu yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden ilk temennimiz, bu işler biraz daha normalleşmeye başladıktan sonra tekrar ligleri oynatabilir hale getirmek."


Basketbolun futboldan farklı bir durumda olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Biz de haziran, temmuz gibi belli bir duruma geliriz. Daha erken de olabilir daha geç de olabilir. Biz, bu süreçte futboldan farklıyız. Futbolda birçok yabancı oyuncu burada kaldı. Yabancı basketbolcular, özellikle ABD'li oyuncular ülkelerine döndü. Her şey normalleştiği zaman ligleri haziran, temmuz, ağustos aylarında oynatıp bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.


Ligler oynandığı zaman tam anlamıyla adaletli bir sonucun ortaya çıkacağını vurgulayan Türkoğlu, "Çünkü o zaman hakkaniyet anlamında, kimlerin şampiyon olacağı belli olacak. Kimlerin düşüp çıkacağı netleşecek. O yüzden kötü senaryoları düşünmek istemiyoruz. Şu zamana kadar ülkemizdeki yetkililer çok başarılı bir iş yaptı. Onları da kutluyorum." diye konuştu.


- "Yabancı oyuncular evlerine döndü"


Hidayet Türkoğlu, ülkelerine giden yabancı basketbolcuların Türkiye'ye dönmesi için şartların oluşması gerektiğini vurguladı.


Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:


"Şu an çoğu takımımızın yabancı oyuncuları evlerine dönmüş durumda. Seyahatler ne zaman başlayacak, bu insanları ülkemize ne zaman getirebileceğiz, dönenler tekrar karantina süreçlerine girecek mi? Bu sorular netlik kazandığı zaman daha net bir planlama yapacağız. İnşallah, bütün takımların oyuncuları gelip hazırlanma süreci geçirdikten sonra, herkesin mutlu olacağı, kazananın kaybedenin sahada belli olacağı adaletli bir sezonu noktalarız. Daha sonra da 2020-2021 sezonu için daha sağlıklı planlar yaparız. Biz ekip olarak, tabii ki en kötü senaryoyu da düşünüyoruz ve bunun hazırlığını da yapıyoruz ama şu an bunu konuşmak bile istemiyoruz."



"EuroBasket 2021'in ertelenmesi gerekir"


Hidayet Türkoğlu, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2021) da diğer organizasyonlar gibi ertelenmesi gerektiğini aktardı.


Gelecek yıl basketbol fikstürünün de çok yoğun olacağını belirten Türkoğlu, "Temennimiz 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 2022'ye ertelenmesi. Çünkü, önümüzdeki yıl olimpiyatlar var. Olimpiyatların bitişi 8 Ağustos, Avrupa Şampiyonası'nın başlaması eylül ayının başı. Olimpiyat sonrası Avrupa Şampiyonası için hazırlanma süreci olmaz. Bunun lige yansıması olur. Haziran 2021'de olimpiyata kalma maçlarını da düşünürsek oyuncuların neredeyse 12 ay hiç dinlenmeden oynaması lazım. Bu da sağlık anlamında çok mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.


- "Kulüpler ve sporcular iyi temas halinde olmalı"


Hidayet Türkoğlu, tüm dünyada spor ekonomisinin bu süreçte mutlaka yara alacağını kaydederek, şöyle konuştu:


"Sporcu arkadaşlarıma ve kulüplerimize vermek istediğim mesaj şu, hepimiz bu süreçte anlayışlı olmalıyız. Spor ekonomisi bu süreçten etkilenecek. Bizim buradaki temennimiz ve isteğimiz, kulüpler ve sporcuların iyi temas halinde olması. Her iki tarafın da bu süreçte birbirine destek olması lazım. Bu süreçte uyguladığımız tedbirlerle ancak alacağımız yaraların derecelerini düşürebiliriz. Kulüpler ve oyuncuların özellikle kontrat süreçlerinde birbirlerine destek olması gerekir."


Kulüplerin mali denetim ve lisans talimatında belirlenen yükümlülüklerinin bir ay ertelendiğini, basketbolcu ve antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatılması ile ilgili mevzuat değişikliği hazırlıklarının tamamlandığını hatırlatan Türkoğlu, "Bizim büyük paydaşlarımız kulüplerimiz. Doğal olarak yaptığımız her şeyde onlarla istişare halinde olmaya çalışıyoruz. Federasyon olarak bu süreçte onların yanında olmalıyız. Bütün dünya spor ekonomisinde zorlanacak. Biz de Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bu süreçte doğru adımlar atıp sadece bu 2 ayı değil, sonraki 2-3 yılın tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Böylece daha sağlıklı bir organizasyon yapma imkanımız olur." diyerek sözlerini tamamladı.


Hidayet Türkoğlu, Türkoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:36 

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