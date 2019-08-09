Hidayet Türkoğlu: "Bu başarılar kulüplerin kendi bireysel başarısıdır"

Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
, Galatasaray
ve Beşiktaş
kulüplerinin basketbol
şubesine daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.
Türkoğlu, Anadolu Ajansı
(AA) Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.
Türkoğlu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin basketbol şubesine yeteri kadar yatırım yapmadıklarının hatırlatılması üzerine, "Taraftar çoğunluğu anlamında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe
kulüpleri herhangi bir organizasyonda maç yaptıklarında reytinglerin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Federasyon başkanı olarak hiçbir zaman kulüplerin kendi içindeki oluşumlara karışan birisi olmadım. Basketbola daha fazla değer verirseniz, camia olarak onları destekleyen milyonlarca insan da memnun olacaktır. Taraftarlar da tuttukları takımın rekabetçi bir takım olmasını istiyordur. Devletimiz, spotaj yasası ile ödenen vergilerin yüzde 15'ini amatör branşlara yatırması için kulüplerimize geri yatırıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu anlamda basketbola önem verirlerse inanıyorum ki kendi taraftarları da bundan çok mutlu olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kamuoyundan haksız yere eleştirildiklerini aktaran Türkoğlu, "İnşallah onlarda biraz daha duyarlı olurlar. Federasyonumuza her fırsatta zarar vermek isteyen geçmiş dönemlerde federasyonda görev almış, şu anda bize karşı olumsuz yorum yapan insanları görünce üzülüyoruz. 18 Yaş Altı Avrupa
Basketbol Şampiyonası'ndaki hakem hatalarına duyarsız kalmaları ne kadar taraflı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ben tamamen Türk milli takımına yapılan haksızlıktan dolayı cevap hakkımı kullandım. Daha önce federasyonda görev almış abilerimizin bu haksızlığı duyarsız kalması ve şu anki FIBA Avrupa başkanına bir şey söylememeleri bizi üzüyor." yorumunda bulundu.
Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda istedikleri başarıyı elde edemediklerini kaydederek. "A Milli Kadın Takımı'ndan beklentimiz bu sene de olimpiyatlara gitme avantajını elde etmeleriydi. İki kere gitmişlerdi. Gerek antrenör değişikliği ve henüz oyuncu anlamında jenerasyon değişikliğinden dolayı havuzun oluşmaması şu anki başarısızlığı ortaya koyuyor. Basketbolu bırakan arkadaşlarımızı bu anlamda göreve davet ediyoruz. Biz ne kadar erkekler tarafında başarılı olmuşsak da, bu arkadaşlarımızı göreve davet edip bir çözüm üretmeye başlayacağız."
"Bu başarılar kulüplerin kendi bireysel başarısıdır"
Türkoğlu, Anadolu Efes
ve Fenerbahçe Beko
'nun yaptıkları transferle geride kalan sezon elde ettikleri başarıyı tekrar edeceklerine inandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Şu an 11 takımız Avrupa'da mücadele edecek. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun geçen sene ülkemize yaşattığı gurur takdire şayan. Bizim tek üzüntümüz Dörtlü Final'de iki takımımızın da yarı finalde karşılaşması oldu. Yarı finalde Anadolu Efes'in daha iyi performans gösterip final oynaması ve Cska Moskova
'ya kaybetmesine gerçekten üzüldük. Ancak aynı anda iki takımımızın Dörtlü final oynaması, Tük basketboluna olan bakışına değer kattığına inanıyoruz. Bu sezon yaptıkları transferle aynı hedefleri ve başarılar elde edeceklerdir. Bu başarılar kulüplerin kendi bireysel başarısıdır. Sağlıklı oluşumlar sonucunda elde ettikleri başarılardır. Biz de federasyon olarak her zaman onların yanında olduğumuzu dile getirip, onlarla gurur duyarız."
"Salonlar onlarla daha keyifli oluyor"
Türkoğlu, basketbolseverleri 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul
'da sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı
'nın Kurban Bayramı
'nda Sinan Erdem
Spor Salonu'dan oynayacakları hazırlık maçlarına davet ederek, " Ankara
'da bunu gördük. Her maçta salonu doldurup milli takımı yalnız bırakmadılar. Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalacak arkadaşlarımız, Sinan Erdem Spor Salonu'na gelsin. Salonlar onlarla daha keyifli oluyor. İnşallah orada çok değerli sporcu arkadaşlarımız var. İnşallah onları yalnız bırakmazlar. Onlar her fırsatta sinerjiyi hisseden arkadaşlarımız. İnşşalah orada güzel bir atmosfer olur.
(Son)