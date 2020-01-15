Hidayet Türkoğlu: "Bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hidayet Türkoğlu: 'Bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır' - Son Dakika

Hidayet Türkoğlu: "Bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır"

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türk sporunun daha iyi yerlere gelmesi anlamında hem federasyonlar anlamında hem de kulüpler anlamında daha iyi yerlere gelmesi için yapılan bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır"

Hidayet Türkoğlu: Bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır

Hidayet Türkoğlu, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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