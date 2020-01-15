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Hidayet Türkoğlu: "Bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır"
6 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Türk sporunun daha iyi yerlere gelmesi anlamında hem federasyonlar anlamında hem de kulüpler anlamında daha iyi yerlere gelmesi için yapılan bu çalıştayın Türk sporuna inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır"
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