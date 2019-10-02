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Hidayet Türkoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum"

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Çukurova Basketbol'a başarı diledi.

Hidayet Türkoğlu:

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Çukurova Basketbol'a başarı diledi.


Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) bugün gerçekleşen sponsorluk toplantısının ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, Fenerbahçe ve Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında 9 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası hakkında konuşarak, "Türkiye'nin en önemli kupası. İki değerli ekibimizin kupa için mücadele edecek olması bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Kayseri'deki basketbolseverlerin salonu dolduracağına inanıyorum. Biliyorsunuz ki erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gaziantep'te yaptık ve inanılmaz şekilde halkın desteği vardı. Bir şekilde basketbolu Türkiye'nin her yerine yaymak için bu tip anlamlı organizasyonları yapıyoruz. İki takıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hidayet Türkoğlu, Türkoğlu, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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