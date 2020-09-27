Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı - Son Dakika

Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Türkoğlu, Twitter hesabında yer alan mesajında, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Bölgedeki barışı ve huzuru tehdit eden bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 23:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı - Son Dakika

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