Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Türkoğlu, Twitter hesabında yer alan mesajında, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Bölgedeki barışı ve huzuru tehdit eden bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.